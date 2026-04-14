IMF'den Türkiye'nin büyüme tahminine revizyon

Uluslararası Para Fonu (IMF) Nisan 2026 Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini güncelledi.

Raporda, 2026 yılı büyüme tahmininin aşağı yönlü revize edildiği belirtildi. IMF, 2026 yılında ilişkin Türkiye büyüme tahminini yüzde 4,2'den yüzde 3,4'e çekti.

Revizyonda, 2025 yılındaki büyümenin beklentilerin altında kalması ile artan petrol ve doğal gaz fiyatlarının ekonomik faaliyet üzerindeki baskısı etkili oldu. 2027 yılı için büyüme tahmini ise yüzde 3,5 olarak açıklandı.

Enflasyonda kademeli düşüş öngörülüyor

Raporda enflasyonun yüksek seviyelerini korumakla birlikte kademeli olarak gerileyeceği tahmin edildi. Buna göre tüketici fiyatlarının 2025'te yüzde 34,9 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından 2026'da yüzde 28,6'ya, 2027'de ise yüzde 21,4'e düşmesi bekleniyor.

Cari işlemler dengesinin 2025'te GSYH'nin yüzde -1,9'u seviyesinde açık vermesi, 2026'da yüzde -2,8'e, 2027'de ise yüzde -2,5'e gerilemesi öngörüldü. İşsizlik oranının ise 2025 ve 2026'da yüzde 8,3, 2027'de yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Enerji fiyatları baskı oluşturuyor

IMF, küresel ölçekte artan enerji fiyatlarının özellikle enerji ithalatçısı ülkeler üzerinde baskı yarattığını vurgularken, Türkiye'nin de bu gelişmelerden etkilenen ekonomiler arasında yer aldığına dikkat çekti.