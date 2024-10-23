IMF'den Türkiye'ye uyarı: Asgari ücreti fazla artırmayın!

IMF'ten Türkiye ekonomisine ilişkin yeni açıklamalar geldi. Dün Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3,6’dan yüzde 3’e düşüren IMF, 2025 için de büyüme tahminini yüzde 3,2’den yüzde 2,7’ye indirmişti.

'Enflasyon hedefi için faizi artırmalı'

IMF Türkiye Masası Şefi James Walsh'ın açıklamalarına göre, TCMB'nin enflasyon hedefi olan yüzde 14'e ulaşması için daha fazla faiz artışına gitmesi gerekebilir. Enflasyon aylık yüzde 2,5 seviyesinde seyrettiğine dikkat çeken Walsh, faiz indiriminden bahsetmenin erken olduğunu savunuyor.

Asgari ücret uyarısı

Walsh ayrıca asgari ücret konusunda ise "Asgari ücret artışında, geçen yıl olduğu gibi enflasyonun ciddi şekilde yükselmesine yol açacak bir artış yapılmamalı" ifadelerini kullandı.

Walsh ayrıca "Türkiye, düşük gelirli çalışanların gelirlerini artırmak için nakit transferi yapmalı veya sosyal programlar geliştirmeli" diye konuştu.