IMF’den Ukrayna’ya 1,1 milyar dolarlık yeni finansman

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ukrayna yetkilileri, Ukrayna'ya 1,1 milyar dolar değerinde yeni bir finansman sağlanması konusunda prensipte uzlaşmaya vardıklarını duyurdu.

IMF tarafından yapılan açıklamada, bu anlaşmanın IMF Yürütme Kurulu tarafından onaylanması halinde Ukrayna’ya sağlanan toplam finansman tutarının 9,8 milyar dolara ulaşacağı belirtildi. Kurulun anlaşmayı önümüzdeki haftalarda değerlendirmesi bekleniyor.

Açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının Ukrayna ekonomisine ve altyapısına ciddi zararlar vermeye devam ettiği vurgulandı. IMF yetkilileri, “Görünüm hâlâ son derece belirsiz. Ancak, Ukrayna'nın mevcut ekonomik programı planlandığı şekilde ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna, savaşın yol açtığı ekonomik zorluklarla mücadele ederken IMF'nin finansmanı, ülkenin mali dengelerini koruması ve altyapısındaki tahribatı onarması açısından kritik bir kaynak olarak görülüyor.