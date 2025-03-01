IMF’den Ukrayna’ya yeni destek: 400 milyon dolar onaya sunuldu

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'ya yönelik 15,5 milyar dolarlık kredi programının yedinci incelemesini tamamladı ve Kiev yönetimiyle yaklaşık 400 milyon dolarlık ödeme konusunda mutabakata vardı. IMF’den yapılan açıklamada, finansmanın IMF İcra Direktörleri Kurulu’nun onayına bağlı olduğu belirtildi.

Yeni ödeme ile birlikte, program kapsamında Ukrayna’ya yapılan toplam finansmanın 10,1 milyar dolara ulaşacağı bildirildi. Açıklamada, savaşın Ukrayna’nın ekonomisi, halkı ve altyapısı üzerinde ciddi tahribat yaratmaya devam ettiği vurgulanırken, mevcut zorluklara rağmen ülkenin mali programının kritik dış destekle ilerlediği ifade edildi.

IMF, Ukrayna’nın ödemeler dengesi ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik istikrarı korumak amacıyla destek programına devam edeceğini belirtti. Ancak, savaş koşullarının oluşturduğu belirsizlikler nedeniyle, Ukrayna ekonomisinin gelecekteki seyrinin dikkatle izlenmesi gerektiği ifade edildi.