IMF'den ülkelere 'büyüme' uyarısı: Listede Türkiye de var

Uluslararası Para Fonu (IMF), G20 ülkelerinde korumacı eğilimlerin oluşturduğu sıkıntılar ve para politikasındaki belirsizlikler nedeniyle, 2030 yılında ekonomik büyümenin yalnızca yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Bu tahminle birlikte, IMF’nin 2009’daki küresel finans krizinden bu yana orta vadeye ilişkin en zayıf tahminini ortaya koydu.

Nüfus problemi ve kamu maliyeti...

G20 ülkelerine gönderilen değerlendirme notunda, küresel ekonomiyi tehdit eden çeşitli risklere dikkat çekildi. Bu riskler arasında kamu maliyesinin üzerindeki baskılar ile gelişmiş ülkelerde karşı karşıya kalınan yaşlanan nüfus problemi de bulunuyor.

Büyüme 1,4'te kalabilir

ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Güney Kore gibi gelişmiş G20 ekonomilerinde büyümenin 2030 yılı için yalnızca yüzde 1,4 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.

Gelişmekte olan ülkelerde durum farklı

Gelişmekte olan ülkelerde büyümenin daha güçlü olması bekleniyor

Türkiye, Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan G20 ülkelerinde ise 2030’da ekonomik büyümenin yüzde 3,9 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Grup genelinde 2025 yılı için büyüme öngörüsü, geçtiğimiz yıl açıklanan yüzde 3,3 seviyesinden yüzde 3,2’ye çekilirken, 2026 için büyümenin yüzde 3’e düşeceği öngörülüyor.