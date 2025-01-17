IMF'nin Türkiye için 2025 ve 2026 büyüme tahminleri belli oldu

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminlerini güncellediği Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı. "Küresel Büyüme: Farklı ve Belirsiz" başlığıyla açıklanan raporda, dünya ekonomisinin bu yıl ve 2025'te yüzde 3,3 oranında büyümesinin beklendiği belirtildi.

Türkiye'nin büyüme tahminleri

Türkiye ekonomisine ilişkin öngörüler de raporda yer aldı. IMF’nin Ekim 2024 tahminlerine kıyasla büyüme beklentilerinde önemli bir değişiklik bulunmuyor. Rapora göre Türkiye, bu yıl yüzde 2,6 oranında büyüme gösterecek. Gelecek yıl ise ekonominin yüzde 3,2'lik bir ivme kazanması öngörülüyor.

Küresel enflasyonda yavaşlama beklentisi

Raporda, küresel enflasyonun 2025 yılında yüzde 4,2'ye, 2026 yılında ise yüzde 3,5'e düşeceği öngörüldü. Gelişmiş ekonomilerin enflasyon hedeflerine gelişmekte olan ekonomilere kıyasla daha hızlı ulaşacağı ifade edildi.

ABD ve Çin için pozitif revizyonlar

ABD ekonomisi için 2025 yılı büyüme tahmini yüzde 2,2'den yüzde 2,7'ye çıkarılırken, Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 4,6'ya, gelecek yıl için ise yüzde 4,1'den yüzde 4,5'e yükseltildi. Hindistan ekonomisinin büyüme beklentisi yüzde 6,5'te sabit tutuldu.

Euro Bölgesi ve Almanya ekonomilerinde düşüş

Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 1,2 yerine yüzde 1,0 büyümesi beklenirken, Almanya’nın büyüme tahminleri önemli ölçüde revize edildi. Almanya’nın bu yıl için büyüme beklentisi yüzde 0,8'den yüzde 0,3'e, gelecek yıl için ise yüzde 1,4'ten yüzde 1,1'e düşürüldü.

Japonya ve Rusya istikrarını koruyor

Japonya ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1 ve gelecek yıl yüzde 0,8 büyümesi öngörülürken, Rusya ekonomisi için bu yılki büyüme beklentisi yüzde 1,3'ten yüzde 1,4'e çıkarıldı.

"Belirsizlikler devam ediyor"

IMF’nin raporunda, küresel ekonomik görünümün ülkeler arasında farklılıklar gösterdiği ve ekonomilerdeki toparlanmanın büyük ölçüde politikalara bağlı olduğu ifade edildi. Ayrıca, ülkeler arası ticari ve jeopolitik risklerin, küresel büyüme üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu vurgulandı.