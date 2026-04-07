İMİB Başkan Adayı Emiroğlu: Maden ihracatı 15 milyar dolara çıkarılabilir

Yeni dönemde İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yöne­tim Kurulu’nun, Türkiye’nin doğal taş ve mermer sektö­rünü temsil eden sekiz güç­lü firma ile endüstriyel mi­neraller ve metalik madenler alanında faaliyet gösteren üç yetkin firmadan oluşacağını belirten Emiroğlu, ‘Hep Bir­likte Kazanacağız’ ilkesiyle hareket ettiklerini vurgula­dı. İMİB’in sadece bir temsil makamı olmanın ötesine ge­çeceğini ifade eden Emiroğ­lu, üretici ve ihracatçının her aşamadaki sorununa doğru­dan müdahil olan etkin bir ya­pı sözü verdi.

Konteyner ve navlunda rekabet zayıflıyor

Özellikle Orta Doğu’da ya­şanan çatışmaların lojistik ve enerji maliyetleri üzerindeki etkilerine değinen Emiroğlu, dış ticaretin küresel denge­lerle yönetilmesi gerektiğini belirtti. Konteyner ve nav­lun sorunlarının rekabet gü­cünü zayıflattığını ifade eden Emiroğlu, “İMİB, uluslarara­sı alanda kurumsal kimliği­ni daha aktif kullanarak ka­mu otoriteleri ile eşgüdümlü bir kriz yönetimi sergilemek zorunda. Navlun ve kontey­ner sorunlarının, limanlarda­ki ilave maliyetlerin çözümü için ilgili bakanlıklar nezdin­de çalışma grupları oluştur­malıyız. İzmir, Mersin, İsken­derun ve Gemlik gibi kritik li­manlarla yakın iş birlikleri kurarak lojistik zincirinde­ki darboğazları azaltmalıyız. Özellikle Çin pazarındaki ih­racat düşüşünü dikkatle ana­liz ederek, ‘Turkish Stones’ markası altında yeni hikaye­ler ve pazarlama stratejile­ri geliştirmeyi hedefliyoruz. ‘Made in Türkiye’ ibaresinin itibarını yükseltecek projeler geliştirip, ‘Turkish Stones’, ‘Turquality’ projelerinin geli­şiminin ısrarla takipçisi ola­cağız” dedi.

“Sektörün nabzını sahada tuttuk”

Adaylığını açıkladığı gün­den itibaren Türkiye’yi karış karış gezdiğini belirten Ali Emiroğlu, mermer ocakla­rından küçük atölyelere, satış depolarından büyük fabrika­lara kadar yüzlerce işletmeyi ziyaret ederek sorunları ye­rinde tespit ettiğini kaydetti. Emiroğlu, şu ifadeleri kullan­dı: “Ziyaretlerimizde genel sektörel tıkanıklıkların ya­nı sıra her bölgenin kendine has zorluklarını yerinde tes­pit ettik. Sahadaki bu doğru­dan temaslar, bundan sonra atacağımız adımların teme­lini oluşturacak. Seçildikten sonra da bölgesel toplantıla­rı yönetim kurulu ile birlikte yıl içerisinde sürdürecek, so­runların sürekli takipçisi ola­cağız.”

"Moda olduğu dönemde ekonomiye kazandırılmalı"

Sektörün mutfağından ge­len bir isim olarak mermerci­lerin yaşadığı kronik sorun­ları yakından bildiğini dile getiren Emiroğlu, ruhsat sü­reçlerindeki tıkanıklıklara ve artan maliyetlere dikkat çek­ti. Mermer sektörünün, küre­sel moda akımları nedeniy­le sürekli yeni ocaklar açma zorunluluğuyla karşı karşıya olduğunu belirten Emiroğlu, şu değerlendirmede bulun­du: “Mermerin ‘moda oldu­ğu dönemde’ ekonomiye ka­zandırılması gerekiyor. Oysa mevcut idari ve mali yükler, üreticilerimizi ruhsatlarını terk etme noktasına getiri­yor. Rehabilitasyon bedelleri gibi ek maliyetlerin rekabet gücümüze etkilerini ilgili ma­kamlara hassasiyetle aktara­cağız. Ayrıca atölyelerimizin tasarım ve dekorasyon odak­lı imalat kabiliyetlerini geliş­tirerek, onları katma değerli birer ihracatçı haline dönüş­türeceğiz.”

İMİB’i kişilere bağlı yapı­dan çıkararak tamamen ku­rumsal kültüre dayalı bir yö­netim anlayışına kavuştura­caklarını belirten Emiroğlu, ‘Geleceği Şekillendirenler Kurulu’ ile genç mermerci ve madencilerin vizyoner kat­kılarının doğrudan yönetime aktarılmasını sağlayacakla­rını ifade etti. Mevzuat deği­şikliklerinde sektör görüşü­nün birincil derecede dikkate alındığı ve münferit hataların faturasının tüm sektöre ke­silmediği güçlü bir temsil ya­pısı inşa edeceklerini de söz­lerine ekledi.

60 milyarlık dış açığı kapatıp, milli hasıladaki payı artırmalıyız

Türkiye’nin madencilikten kaynaklı 60 milyar dolarlık dış ticaret açığını kapatmanın yolunun maden ve mermer ihracatını artırmaktan geçtiğini savunan Emiroğlu, orta vadede sektörün milli hasıladaki payını yüzde 1,5 seviyelerinden yüzde 3’ün üzerine taşımayı hedeflediklerini bildirdi. Emiroğlu, hedeflerini şöyle anlattı: “Mevcut 6 milyar dolarlık maden ihracatını 15 milyar dolar bandına çıkarılması yönünde çalışacağız. Sektörel algıyı da ‘Sorumlu Madencilik’ prensipleriyle değiştireceğiz. Çevreyle uyumlu ve toplumla barışık bir madencilik kültürü, sektörümüzün itibarını hak ettiği zirveye taşıyacaktır.”

İMİB, dünya mimarlığının zirvesini İstanbul’a getirmek için harekete geçti

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), World Architecture Festival’i (WAF) Türkiye’ye kazandırmak için önemli bir adım attı. Bu kapsamda İMİB’in davetiyle WAF adına Program Direktörü Paul Finch, Ticari Direktör Frazer Stokes ve İş Geliştirme Direktörü Damien St. George İstanbul’a geldi. Program boyunca İstanbul’un tarihi mirası, mimari zenginliği ve uluslararası etkinlik düzenleme kapasitesi yerinde gösterildi. Gerçekleştirilen temasların önemine dikkat çeken Funda Bekişoğlu, “İMİB’in bu hamlesi, WAF gibi prestijli bir organizasyonun gelecekte Türkiye’de düzenlenmesi ihtimalini güçlendirirken, Turkish Stones markasının uluslararası konumunu da bir üst seviyeye taşıyacak kritik bir adım olarak öne çıkıyor” dedi. Türkiye’nin mimarlık dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan WAF’ta son dönemde attığı adımlarla dikkat çektiğini belirten Bekişoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Hedefimiz yalnızca bu sahnede yer almakla sınırlı değil. İMİB olarak, bu küresel organizasyonu Türkiye’ye kazandırmak istiyoruz. Bu kapsamda da WAF yönetimini Türkiye’de ağırladık. Organizasyonun gelecekte Türkiye’de düzenlenebilmesi için kapsamlı bir tanıtım programı gerçekleştirdik.”