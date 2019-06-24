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İMİB Başkanı Dinçer: ABD Çin gerginliği Türk madenini vurdu

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, ABD ile Çin arasında yaşanan gerginliğin maden ihracatının düşmesinin nedeni olduğunu söyledi.

İMİB Başkanı Dinçer: ABD Çin gerginliği Türk madenini vurdu
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