İMİB Başkanı Dinçer: ABD Çin gerginliği Türk madenini vurdu
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, ABD ile Çin arasında yaşanan gerginliğin maden ihracatının düşmesinin nedeni olduğunu söyledi.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.