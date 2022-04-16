İMİB’de yeni başkan Rüstem Çetinkaya

Türkiye İhracat Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen ve 638 geçerli oyun kullandığı seçimde Rüstem Çetinkaya 368, mevcut başkan Aydın Dinçer ise 270 oy aldı. Bir önceki dönem İMİB Başkanvekili ve TİM Sektörler Konseyi Maden Sektör Başkanı olan Çetinkaya, 2026 yılına kadar başkanlık görevini yürütecek.

Seçimin ardından konuşma yapan Rüstem Çetinkaya, "İMİB'in son 20 yılda en çok katılım gerçekleştirilen seçimi oldu. Geçen yıl 371 geçerli oy kullanıldı. Bu süreçte bizi en çok üzen, mevcut yönetimin16 STK'dan destek aldığını açıklaması üzerine, sadece 2 tanesin tarafsızlık açıklaması yapmış olması. Biz sektörün bütüncül olması gerektiğine inanıyoruz. Sektörü tabana yayılan bir anlayışla birleştireceğiz, daha da büyüteceğiz" dedi

Çetinkaya'nın aday yönetim kadrosu şu isimlerden oluşuyor;

- Temmer Mermer - Rüstem Çetinkaya

- Abc Granit- Nejat Kordel

- İlan Madencilik - Eyüp Batal

- Çekiçler Mermer - Metin Çekiç

- Mamet Madencilik - Sefa Çevik

- Turan Bekişoğlu Dış Ticaret- Funda Bekişoğlu

- Öksitaş Mermer - Vedat Öksüz

- Yüce Madencilik - Erol Yüce

- Stone Gate Mermer Madencilik- Gökhan Murathan

- Yeditepe Doğaltaş- Fahri Hacıalioğlı

- Tunç Mermer - Alpaslan Tunç

- Doğaltaşevi Mermercilik - Natali Kızmazoğlu

- Sgt Mermer - Ayhan Söğüt

- Savaş Granit Mermer - Savaş Yıldız

- Tüm Mermer - Uğur Geçgin

- Kütük Mermer - Bilal Kütük

- Grande Dış Ticaret - Orçun Kocaman

- Trada Madencilik - Şevket Sertdemirel

- Odm Madencilik - Cihad Yağmur Sadıkoğlu