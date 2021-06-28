İMİB'te halef selef yarışı

İMAM GÜNEŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altındaki ihracatçı birliklerinde seçim çalışmaları “maden” ile başladı. 2021 yılı nisan ayında gerçekleşecek birlik seçimleri için çalışmalar sessiz ilerlerken maden sektöründe ise tam aksine hareketli günler geçiyor. 16 Haziran 2021'de “Madene ‘danışman’ başkan adayı” başlıklı haberimizde ilk adayın sektörün duayen başkanı Ali Kahyaoğu olduğunu duyurmuştuk. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer de adaylığını resmi olarak açıkladı. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri mali genel kurulunda üyelere seslenen Dinçer, yeniden aday olduğunu bildirdi.

Dinçer 1-0 önde

İMİB'te farklı tarihlerde 6 kez başkan seçilen Kahyaoğlu, 7’nci kez zafer kazanmayı hedefliyor. Biri ara biri de genel seçim olmak üzere iki kez başkan seçilen Aydın Dinçer ise 3'üncü kez başkanlık koltuğuna talip. Dinçer'in İMİB geçmişi, Kahyaoğlu'nun listesinde yer alarak başlamıştı. İki ismin arası 2017 yılında fikir ayrılıkları nedeniyle açılmış, süreç yönetim kurulunun düşmesiyle sonuçlanmıştı. Yapılan ara seçimde Kahyaoğlu'nu devirerek başkan seçilen Aydın Dinçer, 2018 yılındaki genel seçimleri de kazanarak ikinci kez başkan olmuştu.

Sektörde tansiyon düşmüyor

Bilindiği üzere, son zamanlarda tartışmanın en çok yaşandığı sektör maden oldu. Maden, geçen aylarda sektör kurulu istifaları ile çalkalanmıştı. Bu süreci üç ayrı haberle duyurmuştuk. Ekonomi Bakanlığı, TİM'in ilgili talebi üzerine Ege ve İstanbul Birlik Yönetimlerine ilettiği görüşte birlik başkanlarının Sektör kurulunun doğal üyesi olduklarını, başkanlıktan ayrılmadıkları sürece istifa edemeyeceklerini bildirmişti. Bu gelişmelerin üzerine Ali Kahyaoğlu başkan adaylığını açıkladı. Kahyaoğlu, adaylığı ile ilgili DÜNYA'ya şunları söylemişti: “Sektörün gelişmesi için tecrübeli birine ihtiyaç var. Sonuçta bir seçim olacak ve sektör kendisine en iyi hizmet edeceğini düşündüğü birini başkan seçecek. Ben girdiğim tüm seçimlerde kimseden oy sözü istemedim. Çünkü oyun sözü olmaz. Burada kriter; sektör için korkmadan, çekinmeden, masaya yumruk vurabilecek, her platfomda, her yerde sektörün menfaatlerini savunabilecek, ayrıca günün 24 saati arandığında sektör üyelerine cevap verecek birini seçmektir.”

Kahyaoğlu ve Dinçer'in adaylık açıklamalarının ardından üçüncü bir ismin de aday olacağı kulislerde konuşuluyor.