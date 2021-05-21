İMKON'dan Rekabet Kurulu'na fiyat artışlarının incelenmesi çağrısı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıların sektörü etkilediğine işaret eden İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonları (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu; demir, çimento, beton fiyatlarındaki artışın Rekabet Kurulu tarafında incelenmesi çağrısında bulundu.

İnşaat sektörünün yarattığı katma değer ve istihdam gücü ile yaklaşık 250 sektörü harekete geçiren stratejik bir alan olduğunu vurgulayan Tellioğlu, temel inşaat malzemelerinde yaşanan fiyat artışlarına dikkati çekti.

Tellioğlu, "Sektör temsilcileri olarak tüm mücadelemize rağmen, tekelci karteller demir, çimento ve betonda fiyat artışlarını sürdürmektedir. Hükümetimizden talebimiz tekelci kartellere karşı sektör yalnız bırakmayarak bu aşırı zamlara dur demesidir." çağrısında bulundu.

Sektörün önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Tellioğlu, "Demir-çelik ürünlerinde ve diğer temel inşaat malzemelerinde yaşanan fahiş fiyat artışları dövizde yaşanan kur artışı, enflasyon ve faiz parametrelerini kapsayan ekonomik değerlendirmelerle izah edilememektedir. Demir, çimento ve beton fiyatlarındaki olağanüstü artışlar Rekabet Kurulunca incelenmeli." dedi.

Tellioğlu, bazı inşaat malzemelerinde ciddi tedarik sorunları yaşandığını da aktardı.