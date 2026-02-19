Imperial Brands grubundaki sigaralara zam geldi

Son dönemde tiyakileri üzecek zamlar peş peşe geldi. BAT ve JTI grubundaki sigaraların ardından Imperial Brands da fiyatları güncelledi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Imperial Brands grubundaki sigaralara 20 Şubat 2026 itibarıyla zam geldiğini duyurdu.

Imperial Brands bünyesindeki sigaraların yeni zamlı fiyat listesine göre, gruptaki en pahalı sigara 115 liraya yükselirken, en ucuz sigaranın fiyatı ise 97 lira oldu.

16 Şubat'ta JTI grubu sigaralara 18 Şubat'ta ise BAT sigara grubuna zam gelmişti.