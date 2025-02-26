İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu'ndan Suriye'nin ihyasında inşaat malzemesi sektörü için 'önemli rol' vurgusu

İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Türk inşaat malzemesi sektörünün Suriye’nin yeniden yapılandırılmasında önemli bir rol üstleneceğini açıkladı. Küçükoğlu, özellikle Suriye’ye yönelik ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından, lojistik süreçlerin iyileştirilmesi, ödeme mekanizmalarının güvence altına alınması ve bölgedeki istikrarın sağlanması ile birlikte Türk inşaat malzemesi sektörünün ihracatında önemli artışlar yaşanabileceğini söyledi.

Küçükoğlu, 2024 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin toplam ihracatının 262 milyar doları bulacağını, inşaat malzemesi sanayisinin ise 29,4 milyar dolarlık ihracata imza atacağını tahmin ettiklerini belirtti. Sektördeki büyüme, sürdürülebilir yapı malzemeleri ve enerji verimliliği çözümleri alanındaki yatırımlarla desteklenecek.

Ayrıca Küçükoğlu, Suriye’nin yeniden inşası sürecinin Türk inşaat malzemesi sektörüne stratejik bir fırsat sunduğunu vurguladı ve bu sürecin Türk firmalarının bölgedeki tedarikçi rolünü güçlendireceğini söyledi. Küçükoğlu, Türkiye İMSAD olarak, sektörün bu fırsatları değerlendirmesi için gerekli desteği sağlayacaklarını ifade etti.