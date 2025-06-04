İMSAD: İlk çeyrekte inşaat sektörü yüzde 7,3 büyüdü

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Mayıs 2025 sonuçları açıklandı. Raporda, inşaat malzemesi sanayi üretiminin 2024 yılında yüzde 1,4 oranında artış gösterdiğine, 2025 yılının ilk çeyreğinde ise gerileme eğilimi içinde olduğuna değinildi. Rapora göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi 2025 yılının mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Böylece 2025 yılı ilk çeyrekte üretim, 2024 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 1,4 düştü. 2025 yılının mart ayında alt sektörlerin birçoğunun üretiminde azalma kaydedildi. 2025 Mart ayında 7 alt sektörde üretim 2024 Mart ayına göre artarken, 16 alt sektörde ise gerileme yaşandı.

Bazı alt sektörlerde görece yüksek üretim artışları oldu

Türkiye İMSAD raporunda, 2025 Ocak- Mart döneminde bazı alt sektörlerde görece yüksek üretim artışları olduğuna dikkat çekildi. 2025’in ilk çeyrek döneminde geçen senenin aynı dönemine göre plastik inşaat malzemeleri üretimi yüzde 8,5, inşaat amaçlı alçı ürünleri üretimi yüzde 6,1, ısıtma, soğutma ve havalandırma donanımları üretimi yüzde 8,1, yalıtımlı kablolar üretimi yüzde 2,8 ve seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 3,9 arttı. Demir çelik inşaat ürünleri üretimi yüzde 4,9, metal yapı ve yapı parçaları üretimi de yüzde 2,1 oranında büyüme gösterdi.

2025 Ocak-Mart döneminde bazı alt sektörlerin üretim performansında ise yüksek düşüş gerçekleşti. Seramik sağlık gereçleri üretimi yüzde 24,4, kilit ve donanım eşyaları üretimi yüzde 24,1 ve armatür musluk vana valf üretimi yüzde 13,1 azaldı. Rapora göre, 2023-2024 yıllarında alt sektörlerde farklı üretim eğilimleri ortaya çıktı ve 2025 yılının ilk çeyrek döneminde de benzer eğilim büyük ölçüde devam etti. Öte yandan, çimento, hazır beton ve inşaat demirleri üretimindeki düşüşlerin ise yeni inşaat başlangıçlarının zayıfladığının göstergesi olduğu belirtildi.

İnşaat sektörü ilk çeyrekte yüzde 7,3’lük büyüme kaydetti

İnşaat sektörünün 2025 yılı birinci çeyrekte yüzde 7,3 büyüdüğüne yer verilen raporda, sektörün yüksek büyüme performansına devam ettiği vurgulandı. İlk çeyrekteki büyümenin bir önceki çeyreğe göre yavaşladığı, ancak yüksek oranda gerçekleştiğinin altı çizildi. Rapora göre, sıkılaştırma politikalarının etkisi sınırlı kaldı, deprem bölgesindeki yeniden imar faaliyetleri, kentsel dönüşüm ve diğer inşaat faaliyetleri inşaat sektörünü destekledi. İnşaat sektörü böylece son 10 çeyrektir büyüme sergiledi.

İnşaat harcamalarının da 2025 yılı ilk çeyrek döneminde nominal olarak yüzde 41,8 arttığı ve 1,85 trilyon TL olarak gerçekleştiği raporda paylaşıldı. 2025 yılı ilk çeyrek döneminde inşaat harcamalarının reel olarak ise yüzde 6,9 arttığı ve özellikle deprem bölgesi inşaat faaliyetlerinin etkili olduğu belirtildi.

Genel ekonomi yüzde 2,0 büyüdü

Rapora göre, 2025 yılının ilk çeyrek döneminde genel ekonomi yüzde 2,0 büyüme gösterdi. İnşaat sektörü yüzde 7,3 oranındaki büyümesiyle, özel koşulları içinde ilk çeyrek dönemde genel ekonominin üzerinde performans gösterdi. Sıkılaştırma politikaları birçok sektörde yavaşlamaya neden olurken inşaat sektörü daha sınırlı etkilendi. Gayrimenkul sektöründe ise büyümenin yüzde 2,4 ile zayıf kaldığı raporda vurgulandı.

Mevcut inşaat işleri seviyesi 3,2 puan yükseldi

Türkiye İMSAD’ın hazırladığı rapora göre, 2025 Mayıs ayında mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 3,2 puan arttı. 2025 Mart ayında mevcut inşaat işlerinde yeniden artış yaşandığı hatırlatmasında bulunulurken, mart ayında yaşanan siyasi gerginlikler ve bunların yarattığı finansal şokların mevcut inşaat işleri üzerindeki olumsuz etkilerinin nisan ayında ortaya çıktığına dikkat çekildi. Ek olarak, 2025 Mayıs ayında ise olumsuz etkilerin azaldığı belirtildi. Mevsimsellik etkisinin de bu kez olumlu katkı vermeye başladığı, siyasi beklentiler, ekonomi politikası uygulamaları ile deprem bölgesi ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinin inşaat sektöründe mevcut işleri belirlemeye devam edeceğine vurgu yapıldı. Ekonomi politikalarında olası faiz indirimlerinin de mevcut işler endeksini olumlu etkileyeceğine raporda değinildi.

Yeni alınan iş siparişleri 2025 Mayıs ayında 1,9 puan arttı

Raporda, alınan yeni iş siparişlerinin üç aylık gerilemenin ardından mayıs ayında yeniden yükseldiğine dikkat çekildi. Yeni alınan iş siparişleri 2025 Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,9 puan arttı. Yaşanan zorlu kış koşullarının geride kaldığı ve mart ayından itibaren yaşanan finansal şokların etkisinin de azalma gösterdiğine parantez açıldı. Bu duruma bağlı olarak, alınan iş siparişlerinin mayıs ayında yeniden toparlanma işaretleri verdiği gözlemi raporda paylaşıldı.