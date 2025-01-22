İMSAD: İnşaat Malzemesi Sanayi Endeksi aralıkta geriledi

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), 'Aylık Sektör Raporu'nu yayımladı. Buna göre İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi aralık ayında sınırlı ölçüde geriledi. Bileşik Endeks yılı gerileme ile kapatırken faaliyetler ise aralık ayında zayıf kaldı.

Mevsimselliğin sınırlayıcı etkilerinin görülmeye başlandığı ifade edilen raporda iç pazarda yavaşlamanın hissedildiği açıklandı. Raporda, ihracat pazarlarında durağanlığın sürdüğüne vurgu yapılırken "Beklentilerde ise 10 ay sonra ilk kez artış yaşanmıştır. Güven Endeksi de değişmemiş ve uzun süreli düşüşüne şimdilik ara vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi'nin kasım ayında bir önceki aya göre 0,22 puan azaldığı ifade edilen raporda "Bileşik Endeks aralık ayında 66,44 puan olmuştur. Bileşik Endeks 2023 yıl sonunu ise 71,35 puandan kapatmıştı. 2024 yılında yurt içi ve yurt dışı koşullar Bileşik Endeks’te zayıflamaya yol açmıştır" açıklamasında bulunuldu.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Faaliyetlerde bir önceki aya göre sınırlı düşüş yaşanmıştır. İç satışlar değişmemiştir. Üretim ve ihracat ise aralık ayında düşüş göstermiştir. Faaliyet Endeksi yılı geçen yılın altında kapatmıştır. Güven Endeksi aralık ayında değişmemiştir. Ancak Güven Endeksi yılı zayıf ve geçen yılın altında bir seviyede kapatmıştır.

Beklenti Endeksi aralık ayında uzun süreli düşüşün ardından ilk kez yükselmiştir. Üretim, yatırım ve özellikle istihdam beklentilerindeki sert düşüşler de şimdilik sona ermiştir. Bileşik Endeks yeni yılda büyük ölçüde ekonomi politikalarının etkileri ve ihracat pazarlarındaki gelişmeler ile şekillenecektir. Endekslerde ikinci çeyrekten itibaren toparlanma olabilecektir."