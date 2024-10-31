İmzalar atıldı! ASELSAN'dan 10,3 milyon dolarlık satış
ASELSAN, insansız hava aracı (İHA) üreticileri ile toplam tutarı 10 milyon 343 bin 50 dolar olan satış sözleşmeleri imzaladı.
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ASELSAN, yeni dönem için İHA üreticileri ile 10 milyonluk satışta anlaştı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, "ASELSAN ile insansız hava aracı üreticileri arasında, Asya-Pasifik ve Afrika'da yer alan bazı ülkelerin son kullanımına yönelik elektro-optik faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 10 milyon 343 bin 50 dolar olan satış sözleşmeleri imzalanmıştır." denildi.