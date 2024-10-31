İmzalar atıldı! ASELSAN'dan 10,3 milyon dolarlık satış

ASELSAN, yeni dönem için İHA üreticileri ile 10 milyonluk satışta anlaştı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, "ASELSAN ile insansız hava aracı üreticileri arasında, Asya-Pasifik ve Afrika'da yer alan bazı ülkelerin son kullanımına yönelik elektro-optik faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 10 milyon 343 bin 50 dolar olan satış sözleşmeleri imzalanmıştır." denildi.