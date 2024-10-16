İmzalar atıldı! Bakan Bayraktar duyurdu: Kritik mineraller konusunda birlikte çalışacağız

Çin resmi ziyaretini gerçekleştiren Bakan Bayraktar, Çinli mevkidaşı Wang Guanghua ile iki ülke arasında “Doğal Kaynaklar ve Madencı̇lı̇k Alanlarında İşbı̇rlı̇ğı̇ne İlı̇şkı̇n Mutabakat Zaptını” imzaladıklarını açıkladı.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, “Madenciliğin her alanında iş birliğimizi ilerletmeyi, özellikle kritik mineraller konusunda Türkiye’de birlikte çalışmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Talep 4 kat artacak

Bakan Bayraktar Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı’na katıldı. Konferansın bakanlar forumunda bir konuşma yapan Bayraktar, “Kritik minerallerin hem ulusal güvenlik hem de ekonomik büyüme için gerekli olduğuna işaret ederek Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için 2040 yılına kadar temiz enerji teknolojileri için gerekli kritik minerallere olan talep 4 kat artacak” dedi.

'İş birliğine hazırız'

Bayraktar, Türkiye’nin 2020 yılında Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü'nü kurduğunu ifade ederek “2022 yılında, Eskişehir’de dünyanın ikinci büyük Nadir Toprak Elementi Rezervi'ni keşfettik ve yıllık 570 bin ton nadir elementi saflaştıracak bir sanayi tesisi kurmayı hedefliyoruz. Afrika, Batı ve Orta Asya bölgelerindeki tüm ülkelerle iş birliği yapmaya hazırız” diye konuştu.

Anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bayraktar, “Küresel madencilik sektörünün kritik bir dönemden geçtiği günümüzde Çin ve Türkiye arasında madencilik alanında geliştirilecek ortak projeler büyük bir potansiyele sahip. İmzaladığımız anlaşma ile madenciliğin her alanında iş birliğimizi ilerletmeyi, özellikle kritik mineraller konusunda Türkiye’de birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Anlaşmanın iki ülke için de hayırlı olmasını ve en kısa sürede somut projelere dönüşmesini temenni ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

5 ayda ikinci imza

Bakan Bayraktar, Mayıs ayında da Çin’e bir ziyaret gerçekleştirmiş, Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua ile bir araya gelerek “Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nı imzalamıştı. Bayraktar, 5 ay önceki ziyarette de Doğal Kaynaklar Bakanı Guanghuaile görüşmüştü.