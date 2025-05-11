INC rekolte açıkladı: Fındık fiyatları dibe vurdu!

Uluslararası Sert Kabuklu Meyveler Konseyi’nin (INC) Türkiye için açıkladığı 610 bin tonluk fındık rekolte tahmini, serbest piyasada fiyatların gerilemesine yol açtı.

Giresun’un tarihi fındık pazarı esnafından Mustafa Kankaya, açıklanan rekolte tahmininin gerçekçi olmadığını belirterek, "Giresun kalite 50 randıman fındık, iki gün öncesine kadar 220 liraya alıcı buluyordu. Ancak bu açıklamanın ardından fiyatlar 180 liraya kadar düştü. Son yılların en büyük tarımsal afetleri yaşanmışken, Türkiye'de sahada herhangi bir çalışma yapılmadan 610 bin tonluk bir rekolte açıklamak gerçekçi değildir. Bu durum piyasa üzerinde spekülatif bir baskı oluşturuyor" dedi.

TMO’nun fiyat güncellemesi ertelendi

Kankaya, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) stoklarındaki fındık satışına yönelik politika değişikliğinin de INC’nin açıklaması nedeniyle ertelendiğini savundu.

Kankaya, "TMO kısa süre önce stoklarındaki fındığı satışa çıkardı. Talep yoğun olunca satışlar durduruldu ve fiyat güncellemesi bekleniyordu. Ancak INC'nin bu açıklamasıyla birlikte TMO'nun fiyat güncellemesi yapmasının da önüne geçilmiş oldu" ifadelerini kullandı.