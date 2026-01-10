‘İnce ayar’ her zaman olur es verme söz konusu değil

Ece CEYHUN

Cumhurbaşkanı Yardım­cısı Cevdet Yılmaz, de­zenflasyon sürecinde uygulanan sıkı ekonomi politi­kaların kesintisiz devam edece­ğini vurgulayarak, ‘es verme’ gibi bir durumun söz konusu olma­dığını söyledi.

Yılmaz, “Regülas­yonlarda elbette zaman içinde finansal piyasalar rahatladıkça, belli mesafeler alındıkça düzen­lemelerde normalleşmeye geçiş beklenmesi gereken bir durum, ancak bir es gibi bir şey söz ko­nusu değil. Es verme diye bir şey programımızda söz konusu de­ğil. Programda ince ayarlar her zaman yapılabilir. Bütün prog­ramlar dinamiktir, gelişen şart­lara, ihtiyaçlara göre ince ayarlar her zaman yapılabilir, yönetim bunun için var ama programımı­zın esasında hiçbir şekilde bir es verme, duraksama söz konusu değil.

Dolayısıyla programımı­zı kararlı bir şekilde uygulama­ya devam edeceğiz” dedi. Yılmaz, ‘ince ayarların’ da ancak ‘üreti­mi, yatırımı, ihracatı daha fazla destekleme, tüketimi bir miktar daha ılımlı hale getirmek’ için olabileceğini ifade ederek “Yok­sa programın toplam büyüklüğü açısından bir gevşeme söz konu­su olmaz” dedi.

İstanbul’da ekonomi basını ile bir araya gelen Yılmaz, önce 2025 yılına ilişkin temel göster­gelerde alınan mesafeyi anlattı ardından 2026 yılına ilişkin de­ğerlendirmelerde bulundu.

2025 yılında temel makroeko­nomik göstergelerde öngörü ve hedeflerin önemli oranda ger­çekleştiğini söyleyen Yılmaz, “Orta Vadeli Program’ımızın temel hedeflerine, öngörüleri­ne ulaştığımızı rahatlıkla ifade edebiliriz” dedi.

Türkiye’nin milli gelirinin 2025’te 1,5 tril­yon doları aşmasını bekledik­lerini vurgulayan Yılmaz, “Kişi başına düşen gelirimiz de 17 bin doların üstünde. OVP rakamı 17 bin 748 dolar” diye konuştu. Yıl­maz 2026’da ise gıda arz güven­liği, sanayi bölgelerindeki bağ­lantı yatırımları, sosyal konut, yeşil dönüşüm, mesleki eğitim, istihdam, dijital dönüşüm gibi alanlarda reform gündeminin de süreceğini anlattı.

Cari açıktaki düşüş büyük başarı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonun öngördük­leri takvim çerçevesinde ilerledi­ğini belirterek, 2024 Haziran’dan bu yana 44,6 puanlık düşüş ya­şandığını, sadece tüketimle değil üretim, yatırım ve ihracatla sağ­lanan dengeli bir büyüme yakala­dıklarını anlattı. Yılmaz, son yıl­lardaki en önemli gelişmelerden birisinin cari işlemler açığındaki düşüş olduğunu söyledi.

Cari açık düşünce dış finans­man ihtiyacının da düştüğünü kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye bunu başar­dı. Son dönemde ciddi anlamda bir cari açık düşüşü oldu ve bu yıl yüzde 1,4 civarında cari açık bek­liyoruz. Bundan sonraki yıllar­da benzer seviyelerde, yüzde 1’e doğru inen bir beklentimiz var.

Bu son derece önemli. Çünkü bizim kalkınma tarihimizin en önemli meselesi cari açık mese­lesidir. Cari açığı düşürürseniz riskleri düşürmüş oluyorsunuz. Çok daha yönetilebilir bir ortam oluşmuş oluyor. Dolayısıyla bu­nu başarmamız OVP açısından en önemli başarılardan biri.”

Daha düşük finans imkanı gelecek

Uyguladıkları programın özel­likle emek yoğun sektörlerde ba­zı sıkıntılara yol açtığını bildikle­rini anlatan Yılmaz, “Toplamda bir sorunumuz yok. İhracatımız artıyor, makro düzeyde sanayi­miz gelişiyor, sanayi ihracatımız artıyor ama sektörel bazda bir­takım etkilenmeler söz konusu. 2026 için şunu söyleyebilirim: Bir taraftan bu enflasyondaki, faizlerdeki düşüş genel finansal maliyeti aşağıya çekecek.

Diğer taraftan selektif bazda uyguladı­ğımız programlarla da çok daha düşük oranlarda finans kullan­ma imkanı çeşitli kesimler için sağlanmış olacak. Bunlar arasın­da ihracatçılar çok önemli. Hem genel finansal durumu iyileştire­cek hem de belli alanlara daha yo­ğun bir şekilde, selektif bir şekil­de destek veren mekanizmaları­mızı güçlendireceğiz” dedi.

Emek yoğun sektörlerde istih­damı koruyan şirketlere destek verdiklerini de ifade eden Yılmaz, bu desteği 2,500 liradan 3,500 li­raya çıkaracaklarını belirtti.

Belediyeler su ve trafiğe yatırım yapmalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin su fakiri ülkeler arasına girme riski olduğuna işaret ederek, “Maalesef belediyelerin birçoğu buraya (şehir şebekelerine) yeterli yatırımı yapmamış durumda. Dolayısıyla ortalama baktığınızda yüzde 40-50 kayıp kaçak var.

DSİ suyu getiriyor şehre, hane halkına ulaşmadan yüzde 50’si bir şekilde kayıp. Kullanamıyor insanlar. Parti farkı gözetmeden söylüyorum, belediyeler bu konuya yatırım yapmalı. Yatırım yapma yapma, en sonunda patlar yani, bu altyapılar patlar. Dolayısıyla trafik için de aynı şey söz konusu, içme suyu için de aynı şey söz konusu. Şunu söyledim Mecliste de: Belediyeler, lütfen asli işlerine yoğunlaşsınlar. Asli işlerinden geriye para kalırsa da istedikleri şeyi yapsınlar, festival mi yaparlar, ne yaparlarsa.

Ama öncelikle asli işlerini yapsınlar diye altını çizerek vurgulamaya çalıştım. Orada da kastettiğim özellikle içme suyu ve trafik meselesi. Belediyelerin öncelikle bu alanlara daha fazla kaynak ayırması, yatırım yapması lazım. Diğer yandan tarım tarafında ise tarla içi verimlilik önemli, orada da aynı şey geçerli” açıklamasını yaptı.

Ocak enflasyonunda beklenti yüzde 30’un altı

Bu yılı enflasyonda yüzde 30’un altında bitirmeyi hedeflediklerini ancak eylüldeki hareketlilik ile tarımda yaşanan don ve kuraklığın yanı sıra eğitim ve kira başta olmak üzere hizmet enflasyonundaki katılığın bunu engellediğini bildiren Yılmaz, “Ocak ayında beklentimiz yüzde 20’li rakamları, yüzde 30’un altını görmek şeklinde” dedi.

Yılmaz, reel sektörün ve hane halkının enflasyon beklentisinin hala yüksek olduğuna değinerek, “Dolayısıyla önümüzdeki dönem özellikle beklentiler kanalıyla bir iyileşme sağlanması yüzde 20’nin altına inme hedefimize büyük destek olacaktır. Reel sektör piyasa katılımcılarına biraz yakınsarsa bu durum enflasyonla mücadelemize büyük güç verecektir. Önümüzdeki dönem beklentiler kanalına daha fazla yoğunlaşacağız, daha güçlü iletişimle beklentileri iyileştirme yönünde çaba sarf edeceğiz” ifadelerini de kullandı.

2026 yılı için ekonomide temel hedefler

-Yüzde 3,8 oranında reel büyüme

-1,7 trilyon dolara yaklaşan milli gelir

-19 bin dolara yaklaşan kişi başı milli gelir

-410 milyar doları aşan mal ve hizmet ihracat

-68 milyar dolara ulaşan turizm geliri

Yüzde 1,3 düzeyinde cari açığın milli gelire oranı

-700 bini aşan ilave istihdam

-Yüzde 8,4 düzeyinde işsizlik oranı

-Yüzde 20’lerin altında yıllık enflasyon