‘İnce ayar’ her zaman olur es verme söz konusu değil
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Orta Vadeli Program’ımızın temel hedeflerine, öngörülerine ulaştığımızı rahatlıkla ifade edebiliriz” dedi. Yılmaz, ocak ayı enflasyonunun yüzde 20’li rakamlarda gerçeklemesini beklediklerini de söyledi.
Ece CEYHUN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dezenflasyon sürecinde uygulanan sıkı ekonomi politikaların kesintisiz devam edeceğini vurgulayarak, ‘es verme’ gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.
Yılmaz, “Regülasyonlarda elbette zaman içinde finansal piyasalar rahatladıkça, belli mesafeler alındıkça düzenlemelerde normalleşmeye geçiş beklenmesi gereken bir durum, ancak bir es gibi bir şey söz konusu değil. Es verme diye bir şey programımızda söz konusu değil. Programda ince ayarlar her zaman yapılabilir. Bütün programlar dinamiktir, gelişen şartlara, ihtiyaçlara göre ince ayarlar her zaman yapılabilir, yönetim bunun için var ama programımızın esasında hiçbir şekilde bir es verme, duraksama söz konusu değil.
Dolayısıyla programımızı kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz” dedi. Yılmaz, ‘ince ayarların’ da ancak ‘üretimi, yatırımı, ihracatı daha fazla destekleme, tüketimi bir miktar daha ılımlı hale getirmek’ için olabileceğini ifade ederek “Yoksa programın toplam büyüklüğü açısından bir gevşeme söz konusu olmaz” dedi.
İstanbul’da ekonomi basını ile bir araya gelen Yılmaz, önce 2025 yılına ilişkin temel göstergelerde alınan mesafeyi anlattı ardından 2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2025 yılında temel makroekonomik göstergelerde öngörü ve hedeflerin önemli oranda gerçekleştiğini söyleyen Yılmaz, “Orta Vadeli Program’ımızın temel hedeflerine, öngörülerine ulaştığımızı rahatlıkla ifade edebiliriz” dedi.
Türkiye’nin milli gelirinin 2025’te 1,5 trilyon doları aşmasını beklediklerini vurgulayan Yılmaz, “Kişi başına düşen gelirimiz de 17 bin doların üstünde. OVP rakamı 17 bin 748 dolar” diye konuştu. Yılmaz 2026’da ise gıda arz güvenliği, sanayi bölgelerindeki bağlantı yatırımları, sosyal konut, yeşil dönüşüm, mesleki eğitim, istihdam, dijital dönüşüm gibi alanlarda reform gündeminin de süreceğini anlattı.
Cari açıktaki düşüş büyük başarı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonun öngördükleri takvim çerçevesinde ilerlediğini belirterek, 2024 Haziran’dan bu yana 44,6 puanlık düşüş yaşandığını, sadece tüketimle değil üretim, yatırım ve ihracatla sağlanan dengeli bir büyüme yakaladıklarını anlattı. Yılmaz, son yıllardaki en önemli gelişmelerden birisinin cari işlemler açığındaki düşüş olduğunu söyledi.
Cari açık düşünce dış finansman ihtiyacının da düştüğünü kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye bunu başardı. Son dönemde ciddi anlamda bir cari açık düşüşü oldu ve bu yıl yüzde 1,4 civarında cari açık bekliyoruz. Bundan sonraki yıllarda benzer seviyelerde, yüzde 1’e doğru inen bir beklentimiz var.
Bu son derece önemli. Çünkü bizim kalkınma tarihimizin en önemli meselesi cari açık meselesidir. Cari açığı düşürürseniz riskleri düşürmüş oluyorsunuz. Çok daha yönetilebilir bir ortam oluşmuş oluyor. Dolayısıyla bunu başarmamız OVP açısından en önemli başarılardan biri.”
Daha düşük finans imkanı gelecek
Uyguladıkları programın özellikle emek yoğun sektörlerde bazı sıkıntılara yol açtığını bildiklerini anlatan Yılmaz, “Toplamda bir sorunumuz yok. İhracatımız artıyor, makro düzeyde sanayimiz gelişiyor, sanayi ihracatımız artıyor ama sektörel bazda birtakım etkilenmeler söz konusu. 2026 için şunu söyleyebilirim: Bir taraftan bu enflasyondaki, faizlerdeki düşüş genel finansal maliyeti aşağıya çekecek.
Diğer taraftan selektif bazda uyguladığımız programlarla da çok daha düşük oranlarda finans kullanma imkanı çeşitli kesimler için sağlanmış olacak. Bunlar arasında ihracatçılar çok önemli. Hem genel finansal durumu iyileştirecek hem de belli alanlara daha yoğun bir şekilde, selektif bir şekilde destek veren mekanizmalarımızı güçlendireceğiz” dedi.
Emek yoğun sektörlerde istihdamı koruyan şirketlere destek verdiklerini de ifade eden Yılmaz, bu desteği 2,500 liradan 3,500 liraya çıkaracaklarını belirtti.
Belediyeler su ve trafiğe yatırım yapmalı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin su fakiri ülkeler arasına girme riski olduğuna işaret ederek, “Maalesef belediyelerin birçoğu buraya (şehir şebekelerine) yeterli yatırımı yapmamış durumda. Dolayısıyla ortalama baktığınızda yüzde 40-50 kayıp kaçak var.
DSİ suyu getiriyor şehre, hane halkına ulaşmadan yüzde 50’si bir şekilde kayıp. Kullanamıyor insanlar. Parti farkı gözetmeden söylüyorum, belediyeler bu konuya yatırım yapmalı. Yatırım yapma yapma, en sonunda patlar yani, bu altyapılar patlar. Dolayısıyla trafik için de aynı şey söz konusu, içme suyu için de aynı şey söz konusu. Şunu söyledim Mecliste de: Belediyeler, lütfen asli işlerine yoğunlaşsınlar. Asli işlerinden geriye para kalırsa da istedikleri şeyi yapsınlar, festival mi yaparlar, ne yaparlarsa.
Ama öncelikle asli işlerini yapsınlar diye altını çizerek vurgulamaya çalıştım. Orada da kastettiğim özellikle içme suyu ve trafik meselesi. Belediyelerin öncelikle bu alanlara daha fazla kaynak ayırması, yatırım yapması lazım. Diğer yandan tarım tarafında ise tarla içi verimlilik önemli, orada da aynı şey geçerli” açıklamasını yaptı.
Ocak enflasyonunda beklenti yüzde 30’un altı
Bu yılı enflasyonda yüzde 30’un altında bitirmeyi hedeflediklerini ancak eylüldeki hareketlilik ile tarımda yaşanan don ve kuraklığın yanı sıra eğitim ve kira başta olmak üzere hizmet enflasyonundaki katılığın bunu engellediğini bildiren Yılmaz, “Ocak ayında beklentimiz yüzde 20’li rakamları, yüzde 30’un altını görmek şeklinde” dedi.
Yılmaz, reel sektörün ve hane halkının enflasyon beklentisinin hala yüksek olduğuna değinerek, “Dolayısıyla önümüzdeki dönem özellikle beklentiler kanalıyla bir iyileşme sağlanması yüzde 20’nin altına inme hedefimize büyük destek olacaktır. Reel sektör piyasa katılımcılarına biraz yakınsarsa bu durum enflasyonla mücadelemize büyük güç verecektir. Önümüzdeki dönem beklentiler kanalına daha fazla yoğunlaşacağız, daha güçlü iletişimle beklentileri iyileştirme yönünde çaba sarf edeceğiz” ifadelerini de kullandı.
2026 yılı için ekonomide temel hedefler
-Yüzde 3,8 oranında reel büyüme
-1,7 trilyon dolara yaklaşan milli gelir
-19 bin dolara yaklaşan kişi başı milli gelir
-410 milyar doları aşan mal ve hizmet ihracat
-68 milyar dolara ulaşan turizm geliri
Yüzde 1,3 düzeyinde cari açığın milli gelire oranı
-700 bini aşan ilave istihdam
-Yüzde 8,4 düzeyinde işsizlik oranı
-Yüzde 20’lerin altında yıllık enflasyon