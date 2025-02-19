İNDER, KONUTDER, AYİDER... Emlak Konut kampanyasına sektör temsilcilerinden destek!

Emlak Konut’un başlattığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası", gayrimenkul sektöründe hareketlilik yaratırken sektör temsilcileri, faizlerin düşmesi ve konut üretiminin artması gerektiğini vurguladı.

İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan kampanya, üç farklı ödeme seçeneğiyle vatandaşlara sunuluyor.

CNBC-e'nin haberine göre sektör temsilcileri, kampanyanın konut erişilebilirliğini artırabileceğini ancak orta ve alt gelir gruplarına yönelik üretimin artırılması gerektiğini belirtti.

İNDER Başkanı Engin Keçeli, "Emlak Konut ve TOKİ daha fazla konut üretmeli. Özel sektörün arazi maliyetleri nedeniyle yapamadığını kamu destekleyebilir. 4 milyon yeni konut üretilmesi şart" dedi.

KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, kampanyadaki faiz oranlarının mevcut piyasa koşullarına göre makul olduğunu ancak sektör geneline yayılması gerektiğini ifade etti. "Konutun erişilebilir olması için faiz oranlarının yüzde 1'in altına inmesi kritik. Ayrıca arsa maliyetlerini düşürecek kamu-özel işbirliği modelleri hayata geçirilmeli." diye konuştu.

AYİDER Başkanı Hakan Şişik, konut satışlarının son aylarda arttığını ancak faizlerin yüksek olmasının talebi sınırladığını belirterek, "Konut satışlarının yüksek olduğu İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir gibi şehirlerde kampanyalar önemli. Ancak kentsel dönüşüm konusunda da acilen adımlar atılmalı" dedi.

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise "Faiz oranlarının yüksek olduğu bir dönemde kampanyalar önemli ama yeterli değil. Türkiye'nin yıllık ihtiyacı olan 800-900 bin konut için kamu-özel işbirliği ile üretimin hızlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Emlak Konut’un kampanyası için başvurular 23 Mart’a kadar devam edecek.