İNDER: Sadece 2. el konut satışları arttı, 1. el dibe vurdu

Türkiye genelinde konut satışları Eylül 2021 döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Yılın ilk dokuz ayında gerçekleşen toplam konut satışları ise yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 949 bin 138 olarak gerçekleşti.

İlk dokuz aya ilişkin konut satış rakamlarını değerlendiren İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, toplam satışların 287 bin 156 adedinin 1. el, 661 bin 982 adedinin ise 2. el konutlardan oluştuğunu belirtti.

“Satışlardaki detaylara bakıldığında satışlardaki artışın sadece 2. el konutlarda gerçekleştiği, 1. el konut satışlarının ise tam anlamıyla dibe vurduğu görülmektedir” diyen Durbakayım, direkt üreticiden tüketiciye şekline tanımlanan 1. el konut satışlarının ilk dokuz aylık dönemler itibarıyla incelendiğinde son 8 yılda (2013 - 2021 döneminde) yaklaşık yüzde 84 gerileyerek 529 bin 129 adetten 287 bin 156 adede gerilediğini bildirdi.

“1. el konut satışlarını teşvik edici önlemler alınmalı”

1. el konut satışlarındaki bu gerilemenin geçen yılın ilk dokuz ayında gerçekleşen 469 bin 740 adetlik satış tutarına göre ise yaklaşık yüzde 63 oranında bir düşüşe işaret ettiğini söyleyen Durbakayım, “Diğer bir ifade ile TÜİK verilerine göre 2021 yılının ilk dokuz ayında gerçekleşen toplam 949 bin 138 adetlik konut satışının sadece yüzde 30’u 1. el satışlardan oluştu.” dedi.

Bu oranın 2020’de yüzde 31.3, 2013’te ise yüzde 45.7 seviyelerinde olduğunu kaydeden Durbakayım, şöyle konuştu: “1. el satışlarındaki çöküşün iki ana sebebi olduğunu söyleyebiliriz. Arsa, demir, çimento gibi inşaat maliyetlerindeki astronomik artışların konut fiyatlarına yansıması ve erişilebilir olmaktan uzaklaştırması ilk önemli sebep olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan giderek artan konut kredi faizlerinin orta gelir grubunun 5 veya 10 yıl gibi uzun sürelerde katlanabileceği faiz yükünü taşınamaz hale getirmesidir. Sonuç olarak yıllardır Türkiye ekonomisinin dinamosu olarak tanımlanan inşaat sektörünün tekrar işlevini yapabilmesi için acil olarak 1. el konut satışlarını teşvik edici önlemlerin alınmasının gerekli ve şart olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan ilk dokuz ayda yabancıya gerçekleşen satış miktarı 37 bin 476 adede ulaşarak yılsonu için öngörülen 50 bin adetlik rekor seviyesini kesinleştirmiş gibi görünmektedir. Bunun anlamı, sektör olarak ülkemize 10 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlamış olacağımızdır.”