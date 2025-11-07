İndirim dönemlerinde en çok güvenilen online perakendeciler belli oldu

Veri Enstitüsü’nün yaptığı araştırma, tüketicilerin indirim dönemlerine bakışını ve güven algısını ortaya koydu.

Son 6 ayda e-ticaret deneyimi yaşayan 1537 katılımcının yer aldığı araştırmada, tüketicilerin yüzde 81’inin büyük indirim dönemlerini düzenli olarak takip ettiği, yüzde 94’ünün ise satın alma öncesi mutlaka fiyat karşılaştırması yaptığı görüldü. Ancak sürekli fiyat takibinin kullanıcılar için zihinsel yük oluşturduğu, katılımcıların yüzde 35’inin bu süreçten yorulduğu tespit edildi.

Veri Enstitüsü Başkanı Bekir Ağırdır, “Tüketici artık sadece indirim oranına değil, fiyatın gerçek olup olmadığına ve satıcıya güvene bakıyor. Söylem–eylem tutarsızlığı güveni zedeliyor” dedi.

Amazon Türkiye Perakende Genel Müdürü Burak Erdem ise araştırma sonuçlarının platformun fiyat politikasına duyulan güveni doğruladığını belirterek, “Bir ürünün fiyatını ‘fırsat’ etiketiyle sunuyorsak, o fiyat gerçekten son dönemlerin en düşük fiyatıdır. Kampanya öncesi fiyat şişirmeye kesinlikle başvurmuyoruz” açıklamasında bulundu.