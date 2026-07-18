İndirim marketi zinciri 75 mağazasını kapatıyor

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ABD merkezli indirim market zinciri Dollar Tree, mağaza ağıyla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Şirket yönetimi, yatırımcılarla paylaşılan son değerlendirmede mağazalarının önemli bölümünün kendi kalite standartlarının altında kaldığını kabul ederken, kapsamlı bir dönüşüm süreci başlattıklarını açıkladı.

Dollar Tree CEO'su Michael Creedon, yatırımcı gününde açıklanan verilere göre mağazaların yüzde 42'sinin şirketin belirlediği standartların gerisinde bulunduğunu söyledi. Creedon, yapılan çalışmalarla bu oranın bugün üçte birin altına düştüğünü ancak hedeflenen seviyeye henüz ulaşılmadığını ifade etti.

9 bin 400 mağazalık ağ yenileniyor

Yaklaşık 9 bin 400 mağazaya sahip olan şirket, mağazaların büyük bölümünü yenilemeyi planlıyor.

Creedon, bu büyüklükteki bir perakende ağını dönüştürmenin zaman aldığını belirterek, son bir yılda önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Mağazaların yenilenme sürecini ev temizliğine benzeten CEO, "Evinizdeki her oda dağınıksa toparlamak uzun sürer. Odaları tek tek temizledikçe kalan işleri yönetmek daha kolay hale gelir" ifadelerini kullandı.

Domino's örneğini izliyor

Şirketin yaklaşımı, 2009 yılında ürün kalitesini açıkça eleştirerek kapsamlı bir değişim sürecine giren Domino's Pizza'nın stratejisine benzetiliyor.

Uzmanlara göre şirketlerin sorunlarını açık şekilde kabul etmesi, tüketici ve yatırımcı nezdinde güven oluşturabiliyor.

RTM Nexus CEO'su Dominick Miserandino, Dollar Tree'nin şeffaf davranarak güven kazanmaya çalıştığını belirterek, 9 bin 400'den fazla mağazayı dönüştürmenin Domino's'un ürün tarifini değiştirmesinden çok daha büyük bir operasyon olduğunu söyledi.

75 mağaza kapanacak

Dollar Tree, dönüşüm planı kapsamında mağazalarının büyük bölümünü yenilerken bazı şubeleri ise tamamen kapatma kararı aldı.

Şirketin mali işler yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 yılında yaklaşık 400 yeni mağaza açılması ve 75 mağazanın kapatılması hedefleniyor.

Kapanacak mağazaların tam takvimi açıklanmasa da sektör verileri, şirketin mart ayında New Jersey ve New York başta olmak üzere bazı şubelerini faaliyet dışı bıraktığını ortaya koydu.