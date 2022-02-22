İndirim marketleri, sektörü zirveye taşıdı

Ortakalan tarafından organize perakende sektörüne yönelik düzenlenen "Ortakakıl Konferansları 2022"de açıklanan sektörel rapora göre; pandemide organize gıda perakendeciliği, tarihinin büyüme rekorunu kırdı.

Rapora göre 2021 yılının başında 38,387 olan toplam market sayısı yıl sonunda yüzde 13.73’lük artışla 43,659’a yükseldi.

Geçtiğimiz yıl gıda perakendeciliğinde yaşanan fiziksel büyümenin lokomotifi 4,269 yeni şube açan indirim marketleri oldu. 2021 yılının başında 30,244 olan toplam indirim marketi sayısı bir yılda yüzde 14.11 artışla 34,513'e yükseldi.

Ulusal ölçekteki market zincirlerinin toplam şube sayısı da 904 yeni açılışla yıllık yüzde 23.78 artış kaydetti.

Rapora göre, ulusal ölçekteki market zincirlerinin büyümesinde Tarım Kredi Market’in geçen yıl yaklaşık 550 yeni şube açması önemli rol oynadı.

Geçtiğimiz yıl 99 yeni market açan yerel zincirler de yıllık yüzde 2.28’lik büyüme ile toplamda 4,441 şubeye ulaştı.

Önümüzdeki 7 yılda en az 18 bin yeni market bekleniyor

Ortakalan Genel Yayın Yönetmeni Emre Durdu, orta vade olarak ele aldıkları önümüzdeki 7 yıllık süreçte market zincirlerinde 18,000'den fazla yeni açılış ve yüzde 40 büyüme öngördüklerini söyledi. 2011 yılından itibaren 91 yerel, 8 ulusal ve 7 discount olmak üzere 106 market zincirinin satış ya da kapanma yoluyla sektörden ayrıldığını belirten Durdu, buna karşın organize perakendecilerin bakkal veya küçük market gibi geleneksel kanallardan pay almayı sürdürdüğünü ve şube sayısını 5 ve üzerine çıkaran çok sayıda marka ile toplam zincir market sayısının 250’ye ulaştığını söyledi.

Raporların ortaya koyduğu öngörülere göre, önümüzdeki 10 yıl boyunca satın alma veya kapatma gibi etkenlerle yaklaşık 50 market zincirinin daha sektörden ayrılmış olacağını belirten Durdu, buna karşın en az 25 yerel perakendecinin ise şube sayısını artırarak zincir market tanımına dahil olmasını beklediklerini söyledi.

Durdu, 2028 sonunda yüzde 81 discount, yüzde 11 ulusal market, yüzde 8'i lokal zincir şeklinde pazar dağılımı öngördüklerini ifade etti.

Son 10 yılda 31 bin 493 yeni market açıldı

Ortakalan verilerine göre, 2011 - 2021 yılları arasında, şube sayısı en az 5 ve üzerinde olan market zincirlerinin toplam mağaza sayısı yüzde 259 artış kaydetti. Söz konusu dönemde, indirim market zincirlerin toplam market sayısı yüzde 366, yerel zincirlerin toplam market sayısı yüzde 65, mağazaları en az üç ve daha fazla coğrafi bölgeye yayılmış olan ulusal hiper ve süper market zincirlerinin toplam market sayısı ise yüzde 125 artış gösterdi.

Gıda perakendesinde 2021 sonu itibarıyla toplam market sayısı 43,659'a yükselirken, bu sayı 2011 sonunda 12,166 adetti.