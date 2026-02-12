İndirim marketleri zorunlu alışveriş noktası oldu

Artan yaşam maliyetleri İstanbul’da tüketici alışkanlıklarını köklü biçimde değiştirdi. İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yayımladığı son İstanbul Barometresi raporu, kentte yaşayanların artık marka yerine fiyat odaklı alışveriş yaptığını ortaya koydu. Araştırmaya göre indirim marketleri, İstanbullular için tercih değil zorunluluk haline geldi.

Araştırma sonuçlarına göre İstanbulluların:

- Yüzde 55,1’i gıda ve temel ihtiyaçlarını düzenli olarak indirim marketlerinden karşılıyor

- Yüzde 36,1’i ara sıra indirim marketlerinden alışveriş yapıyor

- Yalnızca yüzde 8,8’i indirim marketlerini hiç tercih etmiyor

Bu veriler, İstanbul’da yaşayanların büyük çoğunluğu için indirim marketlerinin ana alışveriş noktası haline geldiğini gösterdi.

Marka sadakati yerini fiyata bıraktı

Rapora göre tüketicilerin alışveriş davranışında en belirleyici unsur artık fiyat. Katılımcıların yüzde 67,4’ü, daha uygun fiyatlı bir alternatif bulduğunda düzenli kullandığı markayı değiştirebileceğini belirtti.

Bu durum, İstanbul’da marka bağlılığının zayıfladığını ve tüketicilerin ekonomik koşullara göre hızlı karar değiştirdiğini ortaya koyuyor.

Kart harcamalarında market giderleri ilk sırada

İstanbul Barometresi’nin ev içi gündem araştırmasına göre kredi kartı harcamalarında en büyük pay market alışverişine ait.

Katılımcıların harcama dağılımı şöyle:

- Yüzde 64,1: Market alışverişi

- Yüzde 5,7: Akaryakıt ve ulaşım

- Yüzde 5,5: Dışarıda yeme içme

- Yüzde 5,2: Nakit avans ödemesi

- Yüzde 4,2: Konut giderleri

Bu tablo, temel ihtiyaç harcamalarının hane bütçesinde en büyük yük haline geldiğini gösteriyor.

Evlerde en çok ekonomi konuşuluyor

Araştırmaya göre İstanbulluların ev içi gündeminde de ekonomi ilk sırada yer alıyor.

Katılımcıların yüzde 50,2’si evlerinde en çok ekonomik sorunların konuşulduğunu, yüzde 8,6’sı ise emekli maaşlarının gündemde olduğunu belirtti.

Ekonomi ve güvenlik öne çıktı

İstanbul Barometresi’nin ocak ayı raporuna göre Türkiye ve İstanbul gündeminde ekonomik başlıkların yanı sıra güvenlik olayları da önemli yer tuttu.

Katılımcıların yüzde 35,4’ü İstanbul’da yaşanan genç cinayetini Türkiye gündeminin ilk sırasında gösterdi, yüzde 17,8’i emekli maaşı artışını, yüzde 11,2’si ise Mardin’deki protestoları gündemin önemli başlıkları arasında saydı.

İstanbul özelinde ise:

- Yüzde 22,2 ile genç cinayeti ilk sırada

- Yüzde 19,8 ile ekonomik sorunlar ikinci sırada

- Yüzde 13,9 ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davaları üçüncü sırada yer aldı

Tüketim alışkanlıkları kalıcı olarak değişiyor

Araştırma sonuçları, İstanbul’da tüketicilerin artık fiyat odaklı hareket ettiğini ve indirim marketlerinin kent yaşamında merkezi bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre bu eğilim, ekonomik koşulların tüketici davranışları üzerindeki etkisinin kalıcı hale geldiğine işaret ediyor. İstanbullular için alışverişte yeni öncelik artık marka değil, en uygun fiyat.