İndirimler ‘efsane’den önce geldi

Nurdoğan A. ERGÜN

Tüm dünyada milyonlar­ca tüketicinin merakla beklediği büyük indirim etkinliği Efsane Cuma’ya (Black Friday) sayılı günler kala marka­ların indirim yarışı hızlandı. 28 Kasım Cuma günü resmi olarak başlayacak olan alışveriş çılgın­lığı öncesinde, e-ticaret devleri ve perakende zincirleri indirim oranlarını açıklamaya başladı. Birçok marka yüzde 20’den yüz­de 50’ye varan oranda indirim­lerini duyururken Hepsiburada, Amazon, Trendyol gibi online pazar yerleri yarışa daha erken başladı.

Tüketicilerin özellikle teknoloji ve giyim kategorileri­ne yoğun ilgi göstermesi bekle­nirken, uzmanlar bu dönemde dolandırıcılıklara karşı dikkat­li olunması konusunda uyarılar­da bulunuyor. 2024 yılında 3 tril­yon TL olan e-ticaret hacminin bu yılın sonunda 5 trilyon TL’ye ulaşması, sadece kasım indirim­lerinin bu hacme 750 milyar ile 1 trilyon TL arasında katkı sun­ması bekleniyor.

Türkiye, Avrupa’dan daha çok harcama yapacak

PwC’nin ‘Efsane Cuma Dos­yası 2025’ araştırması, kasım ayı indirim döneminde Türki­ye’deki tüketici eğilimlerine ve beklentilerine mercek tutuyor. Araştırma, ilginin güçlü olduğu­nu ancak harcama motivasyon­larının fiyattan güven ve dene­yime doğru kaydığını gösteriyor.

PwC’nin Fransa, Almanya, İtalya, İrlanda ve Türkiye’yi kap­sayan, toplamda 10 bin katılım­cı ile ikinci kez gerçekleştirdi­ği “Efsane Cuma Dosyası 2025” araştırması, kasım ayı indirim dönemindeki en yeni trendlere ve dönüşen tüketici davranış­larına ışık tutuyor. Araştırma­ya göre, Türkiye’deki tüketicile­rin yüzde 87’si kasım ayı indirim dönemlerinde alışveriş yapmayı planlıyor.

Ortalama harcama 320 euro olacak

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa’daki tüketicilerden da­ha fazla harcama yapması öngö­rülen Türk tüketiciler, ortalama 320 euro harcama yapmayı plan­lıyor. Bu rakam, Avrupa’daki har­cama planı olan 268 euro düzeyi­nin oldukça üzerinde. Öne çıkan harcama kategorileri ise sırasıy­la yüzde 52 yetişkin giyim, yüzde 36 elektronik/teknoloji ve yüz­de 30 çocuk giyim oldu. Ayrıca, katılımcıların yüzde 82’si Efsa­ne Cuma/Kasım ayı indirimle­rini yeni yıl hediyelerinin tümü­nü veya bir kısmını, yüzde 31’i de yılbaşı hediyelerinin yarısı ka­darını almak için bir fırsat olarak görüyor.

Türkler alışverişte yapay zekaya güveniyor

Araştırmanın dikkat çeken noktalarından biri de yoğun re­kabet ortamında başarının yolu­nun yalnızca cazip fiyatlar sun­manın ötesinde, güven, deneyim ve sadakat temelli bir yaklaşım­dan geçtiği göstermesi. Tüke­ticilerin yüzde 53’ü bu dönem­de ilk defa alışveriş yaptığı mar­kadan tekrar alışveriş yapmaya olumlu bakıyor.

Avrupa’da ise bu oran ancak yüzde 22. Türki­ye’deki bu güçlü sadakat eğili­mi, Avrupa’ya kıyasla daha be­lirgin. Bu dönemde alışverişe yönlendiren mecralara bakıldı­ğında ise yüzde 31 ile sosyal med­ya reklamları öne çıkıyor. Türki­ye, alışveriş için yapay zekâ kul­lanımını Avrupa’ya kıyasla daha hızlı benimsiyor. Bu oran Türki­ye’de yüzde 13 iken, Avrupa’da yüzde 9 olarak görülüyor.

‘Şimdi al sonra öde’ harcamayı artırıyor

Rapora göre, Türkiye’de katı­lımcıların yüzde 60’ı bu yıl har­camaları konusunda daha dik­katli ve planlı davrandığını belir­tiyor. Bu oran 2024 yılında yüzde 53 olmuştu. Bu artış, tüketiciler­de bütçe bilincinin güçlendiği­ni gösteriyor. Harcama potansi­yelini artıran faktörler ise tak­sitli alışveriş ve “şimdi al, sonra öde” gibi esnek ödeme seçenek­leri olurken, katılımcıların yüz­de 43’ü taksitli alışveriş yapmayı planlıyor.

Araştırmada müşteri memnu­niyetini olumsuz etkileyen kri­tik faktörler de belirlendi: Yüzde 26 ile Türkiye’de alışveriş dene­yimini en olumsuz etkileyen fak­törler arasında stok eksikliği öne çıkıyor. Tüketicilerin yüzde 23’ü ise indirim dönemlerinde, ger­çek fırsat yakaladığını düşün­müyor. “Gerçek bir fırsat yaka­ladığıma inanmıyorum” diyen­lerin oranı yüzde 25’ten yüzde 20’ye düşmüş durumda.

“Tüketici hem rasyonel hem bilinçli”

PwC Türkiye şirket ortağı ve Perakende ve Tüketici Ürünleri Sektörü Lideri Cihan Harman, “Her yıl kasım ayında gerçekleşen bu indirimler; e-ticaretten perakendeye, lojistiğe kadar birçok sektör için kritik bir öneme sahip” dedi.

Bu yılki bulguların, ilginin hâlâ güçlü olduğunu ancak davranışların belirli alanlarda bir dönüşüm geçirdiğini gösterdiğini belirten Harman, şöyle devam etti: “Bugün geldiğimiz noktada, tüketicinin hem rasyonel hem de bilinçli tercihler yaptığını görüyoruz. Efsane Cuma artık sadece bir indirim dönemi değil; güven, değer ve sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen bir tüketim kültürünün aynası haline geliyor.”