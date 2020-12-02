İndirimli elektrik almak için son 3 gün

Yıllık 7 milyon kilovatsaat (kWh) ve üzerinde elektrik tüketen tarımsal sulama, sanayi ve ticarethane abonelerinin Ocak 2021'de son kaynak tedarik tarifesinin altında fiyattan elektrik alarak tüketme imkanından yararlanabilmek için en geç 5 Aralık 2020 tarihine kadar piyasadaki tedarik şirketleriyle ikili anlaşma imzalamaları gerekiyor.

Yüksek tarife geliyor

5 Aralık 2020 tarihine kadar sözleşmelerini imzalamamış aboneler, Ocak 2021 döneminde, piyasa fiyatından daha yüksek olan son kaynak tedarik tarifesinden elektrik tüketmek zorunda kalacaklar. Halen son kaynak tedarik tarifesindeki kWh başına elektrik fiyatı sanayi aboneleri için 53 kuruş, ticarethaneler için 58 kuruş civarında bulunuyor. Üstelik bu tarifenin yeni yılda zamlanması da bekleniyor. Ancak yıllık 7 milyon kWh'in üzerinde tüketimi bulunan aboneler piyasada halen kWh başına 45 kuruşa kadar elektrik satabilecek tedarikçi bulma imkanına sahip.

Özel sektör elektrik tedarik şirketlerinden KOLEN'in Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, son kaynak tedarik tarifesinin altında fiyattan elektrik tüketmek isteyen tarımsal sulama, sanayi ve ticarethane abonelerini, imzalayacakları ikili anlaşmalar konusunda dikkatli olmaya çağırdı. Tedarik şirketleri tarafından kurumlara ve ticarethanelere vaat edilenler ile sözleşmenin örtüşüp, örtüşmediğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Karayurt “Anlaşılması ve takibi zor olan ön koşullar iyi değerlendirilmeli. Sözleşmede avantajmış gibi görünüp dezavantaja dönüşebilecek maddelerden uzak durulmalı” dedi.

"Tüketime uygun sözleşme yapın"

Karayurt, ikili anlaşma yoluyla indirimli elektrik alma imkanını kullanmayan abonelerin zararlı çıkacağı uyarısında bulundu. Teklifleri toplayacak abonelere kendi tüketim yapılarına göre davranmalarını öneren Karayurt, "Mesela fiyata duyarlıysanız başka, bütçe hassasiyetiniz yüksek ise başka, hizmetin kalitesi sizin için kritikse, sürekli destek ihtiyacı duyuluyorsanız başka noktalara dikkat etmelisiniz" ifadesini kullandı.