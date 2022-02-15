İndirimli KDV kararındaki teknik hata düzeltildi

Hüseyin GÖKÇE

Temel gıda maddelerinde KDV’yi yüzde 1’e indiren Cumhurbaşkanı Kararında yapılan teknik hata düzeldi. Yapılan düzeltme, KDV’si yüzde 1’i indirilen ürünlerin listesinde herhangi bir değişikliğe yol açmadı.

Karar ilk yayınlandığında , KDV’nin yüzde 1 olarak uygulandığı I sayılı listede yer alan ve ; bulgur, mısır, buğday, nohut, mercimek gibi ürünlerin yer aldığı 3. SIRA yürürlükten kaldırılmıştı. Yürürlükten kaldırılan bu sıranın sonunda, sözkonusu ürünlerin perakende satışında KDV’nin yüzde 8 olarak uygulanması öngörülüyordu.

Yapılan düzeltme ile 3. Satır tekrar mevzuata eklendi ancak düzeltme sonrası Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yeniden yayınladığı listede, “Perakende teslimlerde yüzde 8 KDV uygulanacak” ifadesi metinden çıkarıldı.

İlk kararda kaldırıldığı söylenen liste



3- Buğday, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, pirinç, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil), 20/12/2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2 no.lu faslında yer alan mallar, (02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar hariç), tavuk yumurtası (Perakende teslimlerinde %8 KDV oranı uygulanacaktır.)

Düzeltme sonrası mevzuata işlenmiş hali

3- Buğday, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, pirinç, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil), 20/12/2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2 no.lu faslında yer alan mallar (02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar hariç), tavuk yumurtası