İndirimli satışlara yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, ticari reklamlar yönetmeliğinde mal ve hizmetlerin indirimli satışına ilişkin yapılan düzenlemeyi fiyat etiketi yönetmeliğine ekledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklikler yapan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak.

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Bu konuda ispat yükümlülüğü satıcı veya sağlayıcıya ait olacak.

Fiyat etiketinde yer alacak bilgiler yeniden belirlendi

Fiyat etiketi yönetmeliğinin tanım maddelerinde yapılan düzenlemeye göre, bir malın etiketinde "malın türüne uygun olan ölçü biriminin net miktarıyla ifade edilen tüm vergiler dâhil fiyatı" yer alacak.

Değişikliğe göre ayrıca, satışa sunulan malın etiketinde, net miktar üzerinden hesaplanan tüm vergiler dahil peşin fiyatı veya sunulan hizmetin tüm vergiler dahil peşin fiyatı ve ambalajlı malın, ambalaj malzemesi ve mal ile birlikte ambalajlanan diğer malzemeler hariç miktarının da yer alması öngörülüyor.

Yönetmelik değişikliğiyle, etiket ve listelerin Türkçe yazılması ve ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa bu bedelin tutarının da belirtilmesi hüküm altına alındı. Uygulama 1 Mart'tan itibaren başlayacak.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Vatandaşı sahte indirimden korumak için önemli bir adım attık



Etiket yönetmeliği ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, vatandaşları sahte indirimden korumak için önemli bir adım attıklarını belirterek, “1 Mart’tan itibaren indirimli ürünlerin etiketinde indirimden önceki fiyat ve indirimli fiyat birlikte gösterilecek. İndirimler son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden yapılacak” değerlendirmesinde bulundu.