İnfo Yatırım, yatırımcılarla Borsa İstanbul’da bir araya geldi

1994 yılından bu yana sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren İnfo Yatırım, yatırımcı buluşmalarına devam ediyor. Ankara’da düzenlenen ilk buluşmanın ardından sıradaki durak İstanbul oldu.

3 Aralık Cumartesi günü Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliğe ilgi büyüktü. Borsa İstanbul da üç yıl aradan sonra ilk kez kapılarını yatırımcılara açmış oldu. İnfo Yatırım Kurumsal İletişim Direktörü Mine Uzun’un moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte; İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, İnfo Yatırım VİOP’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ergün Tekgül, Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner, Araştırma Uzmanı Yunus Şahin ve Konuk Stratejist Tuncay Turşucu konuşmacı olarak yer aldı. Toplantıda finans dünyasının gündeminde yer alan konular masaya yatırıldı, 2023 yılına dair değerlendirmeler yapıldı.