İnfo Yatırım, yatırımcılarla Borsa İstanbul’da bir araya geldi
İnfo Yatırım, yatırımcı buluşmalarına Ankara’dan sonra İstanbul’da devam ediyor. Uzun bir aradan sonra kapılarını ilk kez yüz yüze buluşmalara açan Borsa İstanbul’da yatırımcılarla bir araya gelen İnfo Yatırım, finans dünyasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılarla bilgi alışverişinde bulundu.
1994 yılından bu yana sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren İnfo Yatırım, yatırımcı buluşmalarına devam ediyor. Ankara’da düzenlenen ilk buluşmanın ardından sıradaki durak İstanbul oldu.
3 Aralık Cumartesi günü Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliğe ilgi büyüktü. Borsa İstanbul da üç yıl aradan sonra ilk kez kapılarını yatırımcılara açmış oldu. İnfo Yatırım Kurumsal İletişim Direktörü Mine Uzun’un moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte; İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, İnfo Yatırım VİOP’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ergün Tekgül, Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner, Araştırma Uzmanı Yunus Şahin ve Konuk Stratejist Tuncay Turşucu konuşmacı olarak yer aldı. Toplantıda finans dünyasının gündeminde yer alan konular masaya yatırıldı, 2023 yılına dair değerlendirmeler yapıldı.