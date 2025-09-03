ING enflasyon verilerini analiz etti: TCMB faiz kararında temkinli davranabilir

Türkiye’de ağustos enflasyonunun piyasa beklentilerini aşması, Merkez Bankası’nın eylül ayındaki faiz kararı öncesinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi. ING Global, son verilerin TCMB’yi daha temkinli adım atmaya yöneltebileceğini belirtti.

Enflasyon verileri beklentiyi aştı

Türkiye’de ağustos ayında açıklanan enflasyon, özellikle gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Yıllık bazda ise düşüş eğilimi sürdü.

“Daha ölçülü indirim” mesajı

ING Global, yayımladığı değerlendirmede bu tabloya dikkat çekerek, Merkez Bankası’nın 11 Eylül’deki PPK toplantısında daha ölçülü bir faiz indirimi yapabileceğini belirtti. Kuruluş, gıda ve hizmet fiyatlarındaki dirençli seyrin para politikası kararlarını sınırladığına işaret etti.

Yıl sonu tahmini değişmedi

ING ekonomistleri, kur şokları veya ücret kaynaklı ek baskılar yaşanmadığı takdirde enflasyonun 2025 sonunda yüzde 30 seviyesine inebileceği tahminini koruyor.

Siyasi ve piyasa hassasiyetleri

Rapor, faiz kararının CHP kongresi davasıyla aynı güne denk gelmesinin siyasi hassasiyetleri artırabileceğine de dikkat çekti. ING’ye göre, Merkez Bankası döviz talebini de yakından izleyecek ve enflasyon raporundaki ara hedeflerin piyasa beklentilerinin gerisinde kalması, bu ayki faiz adımını sınırlayabilecek.

Veri odaklı yaklaşım

Merkez Bankası’nın daha önce olduğu gibi kararlarını veri odaklı ve toplantı bazında şekillendirmesi bekleniyor. Ancak ING’ye göre, dirençli enflasyon görünümü agresif faiz indirimlerine kapıyı kapatıyor.