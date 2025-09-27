Eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül enflasyon beklentileri neler? ING Global'den enflasyon tahmini

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim'de açıklanacak eylül ayı enflasyon verileri öncesinde kurumlar art arda enflasyon tahminlerini açıklamaya devam ediyor.

Son olarak ING Global Türkiye'ye ilişkin enflasyon tahminlerini açıkladı.

Banka; gıda fiyatlarındaki baskılar, olumsuz hava koşulları ve eğitim sezonunun başlamasına dikkat çekerek enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu kaydetti.

ING, eylülde aylık enflasyonun yüzde 2,4 olmasını beklerken yıllık enflasyonun ise yüzde 32,2'ye düşmesini bekliyor.

Ağustos ayı enflasyon verileri

TÜİK tarafından son açıklanan enflasyon verileri ağustosta aylık enflasyonun yüzde 2,04; yıllık enflasyonun da yüzde 32,95 olduğunu gösterdi.

12 aylık ortalamaya göre ise enflasyon ağustosta yüzde 39,62 oldu.

Ağustos ayı enflayson verileri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişti.

Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri ise 3 Ekim'de saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.