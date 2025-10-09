ING Global'den Türkiye değerlendirmesi: Piyasalara güven yeniden sağlandı

ING, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde mart ve nisan aylarındaki iç siyasi belirsizliklerin yatırımcı güvenini kısa süreli sarstığını ancak, politika yönünde değişiklik olmayacağına dair güçlü mesajlar ile TCMB'nin hızlı ve kararlı adımlarının piyasadaki istikrarı yeniden sağladığını belirtti.

TL varlıklara ilgisi canlandı

Mayıs ayından bu yana brüt rezervlerde rekor artış yaşandığına dikkat çeken banka, bu yükselişin yalnızca dış kaynak girişlerinden değil, aynı zamanda TL cinsi varlıklara yönelik yerli ilgisinin canlanmasından kaynaklandığını ifade etti.

Görünüm açısından rahatlama sağlandı

Eylüldeki yeni siyasi gelişmelere rağmen yatırımcıların sakin ve güvenli bir duruş sergilediğini bildiren banka, değerlendirmesinde bunun güçlü makroekonomik temeller ve olumlu küresel risk ortamıyla desteklendiğini ifade etti.

ING, kısa vadede iç politikanın gündemde kalacağına vurgu yaparken Orta Vadeli Program'ın (OVP) sürdürüldüğüne dair net sinyal vererek görünüm açısından rahatlama sağlandığını kaydetti..