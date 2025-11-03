ING Global'den Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini!

ING Global, Türkiye'de enflasyonun genel olarak düşüş eğilimine girdiğini ancak dezenflasyon sürecinin kısa vadede zorluklarla karşılaşacağını öngördü. Banka, yayımladığı raporda 2025 sonu itibarıyla yıllık enflasyon oranının yaklaşık yüzde 32 seviyesinde olmasını beklediğini bildirdi.

"Riskler genel olarak yukarı yönlü"

Raporda, "Gelecek yıl için enflasyonun yaklaşık yüzde 22'ye (TCMB'nin ara hedefi yüzde 16) yavaşlamasını bekliyoruz. Riskler genel olarak yukarı yönlü. TCMB, enflasyon görünümündeki bozulmaya faiz indirimlerini yavaşlatarak yanıt verdi. İndirimi Temmuz'daki 300 baz puan ve Eylül'deki 250 baz puandan Ekim'de 100 baz puana küçülttü" ifadelerine yer verildi.

'Bir faiz indirimi daha yapılabilir' mesajı

ING uzmanları, Ekim verilerinin Aralık ayında bir faiz indirimi daha yapılabileceğine işaret ettiğini belirtti. Raporda ayrıca, "İndirimin büyüklüğü Kasım enflasyonuyla da belirlenecek. Aralık'ta beklenen 100 baz puanlık indirimle politika faizinin yıl sonunda yüzde 38,5 seviyesinde olmasını bekliyoruz" denildi.