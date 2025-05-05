ING haziran ayını işaret etti: Enflasyon beklentinin altında, faiz indirimi gündeme gelebilir

ING Global tarafından yayımlanan değerlendirmede, Türkiye’de nisan ayında aylık enflasyonun yüzde 3,0 olarak gerçekleştiği hatırlatıldı. Bu oranın, piyasa beklentisi olan yüzde 3,1 ve kurumun kendi tahmini olan yüzde 3,2’nin altında kaldığı belirtilirken, bu duruma özellikle işlenmemiş gıda fiyatlarındaki ılımlı seyirin katkı sağladığı ifade edildi.

Üretici fiyatlarında ise nisanda ağırlıklı olarak gıda, tekstil ve metal ürünlerindeki artışların etkisiyle aylık bazda yüzde 2,8’lik bir yükseliş yaşanırken, yıllık ÜFE oranı yüzde 22,5’e geriledi.

TCMB para politikası değerlendirmesi

ING raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Banka şu görüşü paylaştı:

"TCMB halihazırda bankaları ağırlıklı olarak üst banttan fonlarken ve ON faizini yüzde 49'a yakın tutarken, fonlama kompozisyonunun 1 haftalık repo ihalelerine doğru değişmesi ve bunun sonucunda efektif fonlama faizinin politika faizine doğru düşmesi, faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin kanıt sağlayacaktır. Haziran ayında bir faiz indirimini göz ardı etmiyoruz."

"Emtia fiyatları nisanda daha ılımlı seyretti"

Raporda ayrıca döviz sepetinin mart ve nisan aylarında sırasıyla yüzde 6,5 ve yüzde 3,9 oranında yükseldiği, bu durumun fiyatlar üzerindeki geçişkenliği artırdığı ifade edildi. Ancak Türk lirasındaki yıllık artışın yüzde 23’ün altında kaldığı ve bu durumun ithalat maliyetlerinde belirli bir baskıyı sınırladığı vurgulandı. ING, emtia fiyatlarının da nisanda daha ılımlı seyrettiğine dikkat çekti.

Çekirdek enflasyonun (TÜFE-C) nisan ayında aylık bazda yüzde 3,3 arttığını ve yıllık oranın yüzde 37,1’e gerilediğini belirten ING, mevsimsellikten arındırılmış veriler üzerinden yapılan ön değerlendirmelere göre manşet ve çekirdek enflasyondaki ivmenin nisan ayında da devam ettiğini bildirdi. Kuruma göre, çekirdek göstergelerdeki artışın daha dikkat çekici olduğu gözlemlendi.

"22 Mayıs’taki rapor daha net ipuçları verecek"

Haziran ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde, TCMB’nin 22 Mayıs’ta açıklayacağı enflasyon raporunun, para politikası yönüne dair daha net ipuçları vereceği belirtildi. ING, bu raporda son gelişmelere bağlı olarak enflasyon tahminlerinde sınırlı bir yukarı yönlü revizyon yapılabileceğini de öngördü.

Son olarak şu değerlendirme yapıldı:

"TCMB halihazırda bankaları ağırlıklı olarak üst banttan fonlarken ve ON faizini %49'a yakın tutarken, fonlama kompozisyonunun 1 haftalık repo ihalelerine doğru değişmesi ve bunun sonucunda efektif fonlama faizinin politika faizine doğru düşmesi, faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin kanıt sağlayacaktır.

Piyasa istikrarı ve rezerv birikiminin geri dönmesi koşuluyla, politika faizinin yaklaşık 8 puan (politika faizine kıyasla) ve 11 puan (mevcut fonlama maliyeti dikkate alınırsa) olduğu ve yıllık enflasyondaki düşüşle birlikte farkın daha da açılacağı göz önüne alındığında, Haziran ayında bir faiz indirimini göz ardı etmiyoruz."