ING petrol fiyatları için beklentisini yukarı yönlü revize etti

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış görüşmeleri durakladı. Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen petrol akışının yeniden başlayacağına dair hiçbir acil işaret bulunmuyor. Bu gelişmelerin ardından ING Grubu petrol fiyatları beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson piyasalardaki son durumu değerlendiren kapsamlı bir rapor yayımladı.

Rapor uzayan arz kesintilerinin piyasa tabanını desteklediğini vurguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail güçleri sekiz hafta önce İran'ı hedef almıştı. Bu durum savaş öncesi günde yaklaşık yirmi milyon varil petrolün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda devam eden bir ablukaya neden oldu. Sınırlı miktardaki petrol teslimatı dikkate alındığında şu anda günde yaklaşık on dört milyon varillik arz kesintiye uğruyor.

Petrol fiyatları arz krizinden doğrudan etkileniyor

Çatışmanın ilk iki ayında yaklaşık sekiz yüz elli milyon varil petrol piyasadan silindi. Bu ciddi daralma çözümsüz geçen her gün daha da büyüyor. İran petrolü daha önce Hürmüz Boğazı'ndan büyük ölçüde etkilenmeden geçmişti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ablukası mevcut tedarik zinciri için bazı belirgin riskler oluşturuyor.

Abluka öncesinde finansal uzmanlar İran'ın petrol ihracatını günde yaklaşık bir buçuk milyon varil olarak tahmin etmişti. İlk temel senaryoda nisan ayında boğazdaki akışların kademeli olarak yeniden başlayacağı varsayılmıştı. Ancak bu beklenti açıkça gerçekleşmedi ve kurum temel senaryo varsayımlarını yeniden güncelliyor.

Teslimatların mayıs ayında başlaması öngörülüyor

Petrol akışının mayıs ve haziran aylarında yavaş yavaş yeniden başlaması bekleniyor. Sevkiyatların yılın büyük bölümünde savaş öncesi seviyelerin altında kalacağı varsayılıyor. Bu uzun geri dönüş süreci depolama kısıtlamaları nedeniyle kapanan üretime kademeli bir başlangıç imkanı tanıyor. Ayrıca altyapı hasarları savaş öncesi seviyelere dönüşü daha da yavaşlatıyor.

Yeni temel senaryo Brent ham petrolünün ikinci çeyrekte varil başına yüz dört dolar ortalamasında seyredeceğini öngörüyor. Önceki tahmin bu rakamı doksan altı dolar olarak belirlemişti. Belirgin stok düşüşü ve yavaş toparlanma Brent petrolün dördüncü çeyrekte doksan iki dolar ortalamasında kalmasını sağlıyor. Rezervleri yeniden doldurma ihtiyacı, petrol fiyatları seviyesinin gelecekte oldukça iyi destekleneceğini gösteriyor.

Risk senaryoları küresel arzı tehdit ediyor

Mevcut varsayımlara yönelik yukarı yönlü riskler Hürmüz Boğazı'nın mayıs ayı boyunca kapalı kalmasını içeriyor. Bu durum Brent petrolün yılın geri kalanında yüz doların üzerinde bir taban bulmasını sağlıyor. Bu beklenti kurumun ikinci senaryosuyla tam bir uyum gösteriyor. Ancak ikinci çeyreğin sonuna kadar tedariki durdurabilecek yeni bir tırmanış çok daha büyük risk barındırıyor.

Böylesi bir senaryoda Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz üzerinden yaptığı sevkiyatlar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ihracatları sekteye uğruyor. Bu durum varil maliyetlerini yeni rekor seviyelere taşıma potansiyeli taşıyor. Mevcut veriler piyasadaki daralmanın ve jeopolitik risklerin yıl sonuna kadar enerji piyasalarında kalıcı bir yüksek trend yaratacağını teyit ediyor.