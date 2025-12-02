ING: TCMB faiz indirimlerinde aceleci olmayabilir

ING, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yavaşlama sinyali verdiğini, enflasyondaki yukarı yönlü risklerin ise TCMB’nin faiz adımlarını temkinli hale getirebileceğini belirtti.

Çarşamba günü açıklanacak manşet TÜFE için yukarı yönlü risklere dikkat çeken ING, bu durumun TCMB'nin politika adımlarında temkinli bir duruş sergilemesine yol açabileceğini belirtti.

Banka, aralık toplantısına yönelik 100 baz puanlık faiz indirimi beklentisini korurken, bu yönde bir adımın Türkiye piyasalarında istikrarlı carry trade imkânlarını desteklemeye devam edeceğini ifade etti.