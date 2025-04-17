ING, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi: Seçenekleri açık tuttu

TCMB Para Politikası Kurulu'nun bugünkü kararlarını değerlendiren ING, TCMB'nin bir taraftan politika faizini yükseltirken, diğer taraftan seçeneklerini açık tuttuğunu belirtti.

ING değerlendirmesinde, TCMB'nin politika faizini mevcut efektif fonlama faiziyle eşleşecek şekilde yükseltmesinin parasal duruşu gevşetmeden 1 haftalık repo faizi yoluyla likidite sağlamaya devam edebilmesine imkan vereceğini, borç verme faizini yüzde 49 olarak ayarlanmasının, daha fazla dalgalanma olması durumunda bankanın bankalararası faizi bu seviyeye doğru yükseltmesine olanak tanıyacağını vurguladı.

ING raporunda, "Enflasyon tarafında, son döviz kuru gelişmeleri ve yüzde 25'lik elektrik zammının ardından Nisan ayında yıllık enflasyonun bir ay öncesine kıyasla bir miktar yükselmesini bekliyoruz. Haziran toplantısına kadar TCMB'nin TL varlıklara olan talebi ve rezerv değişimlerini izlemesi ve hem iç hem de dış faktörler nedeniyle büyüme görünümüne yönelik artan riskler göz önüne alındığında, yüksek ex-post reel faizleri normalleştirmek için faiz indirimlerine yeniden başlama zamanlamasını belirlemesi muhtemeldir" dedi.