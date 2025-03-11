ING, TCMB'nin gevşeme eğilimini devam ettirmesini, nisanda da faiz indirmesini bekliyor

ING bugün yayınladığı raporda, "Enflasyonun mart ayında daha da düşeceği ve nisan ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimine gidilebileceği öngörülmekte" dedi

ING, Merkez Bankası'nın gelecekteki kararları döviz mevduatları, döviz kurları ve yabancı rezerv seviyeleri gibi faktörlere bağlı olacağını da vurguladı.

Şubat ayında Merkez Bankası artan yerel talep nedeniyle döviz alımından döviz satışına geçtiğine dikkat çeken ING, "Para birimi üzerindeki baskının devam etmesi, daha sıkı politikalara, daha küçük faiz indirimlerine veya bir duraklamaya yol açabilir. Merkez Bankası, her toplantıda faiz oranlarına karar vererek ve enflasyon düştükçe daha fazla indirim sinyali vererek esnek bir yaklaşım benimsiyor" dedi.

Riskler yukarı yönlü olmaya devam etse de, 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 27, politika faizinin ise yüzde 29 seviyesinde olmasını beklediklerini de ifade eden ING, "Ocak ayında getirilen daha sıkı kredi büyüme limitlerine rağmen, banka kredileri özellikle döviz kredilerinde hızlandı. Merkez Bankası bu eğilimi yavaşlatmak için döviz kredisi büyüme sınırını daha da düşürdü ve bu tür krediler için muafiyetleri daralttı" ifadesini kullandı.