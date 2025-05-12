ING'den 2025 sonu için çarpıcı dolar kuru tahmini

Merkez Bankası TL'deki değer kaybını önlemek için yabancı para zorunlu karşılık oranlarında 200 baz puanlık artış, ihracatçılar için teslim zorunluluklarının temmuz sonuna kadar geçici olarak yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılması ve bankalar için şirketlerin TL mevduat payına aylık 0,3 puanlık daha yüksek bir dönüşüm hedefi getirilmesi gibi çeşitli önlemler almıştı.

Bankacılık devi ING de Merkez'in bu hamlesini hem döviz rezervlerinin yenilemesi hem de dövizden TL'ye geçişi teşvik adımı olarak yorumladı. Banka, "Rezervlerin seyri, enflasyon oranları ve yerleşiklerin yatırım tercihleri ile birlikte Türk varlıklarının cazibesini belirlemede çok önemli olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Enflasyon beklentisi yüzde 30'un altı

ING, yılın geri kalanında başka bir döviz kuru şoku, büyük ücret ayarlamaları, yönetilen fiyatlarda beklenmedik artışlar veya emtia fiyatlarında sıçramalar olmaması durumunda, enflasyonu yüzde 30'un altında beklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Dolar/TL'de yıl sonu için çarpıcı tahmin

TL'nin TCMB'nin faiz artırımlarıyla daha da desteklenen güçlü bir carry sunduğunu ve cazibesini koruyacağını belirten ING, "Bununla birlikte, bir miktar dalgalanma durumunda likiditenin tekrar sıkılaşabileceği için spot piyasayı vadeli piyasaya tercih ediyoruz. Yılın ilk yarısının sonu için USD/TL kurunu 39,44 ve yılsonu tahminimizi 43,00 olarak öngörüyoruz" dedi.

Türk devlet tahvillerinin mart ayında dövizdeki hareketin ardından, özellikle eğrinin kısa ucunda güçlü bir satış gördüklerini ve bunun eğrinin güçlü bir şekilde düzleşmesine neden olduğunu anlatan ING, "Piyasa o zamandan beri pek değişmedi. FX vadeli zimni getirisine benzer şekilde, burada da bir miktar normalleşme ve yeniden yükseliş görmemizin daha uzun süre alacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.