ING'den dolar/TL için çarpıcı değerlendirme: 1, 3, 6 ve 12 aylık yeni tahminler!

Dolar/TL ile ilgili son tahminlerini revize eden ING Global, önümüzdeki 12 ay boyunca Türk Lirası'nın kademeli olarak değer kaybedeceğini öngördü.

Dolar/TL'de 1, 3, 6 ve 12 aylık yeni tahminler

Bankanın dolar/TL için 1, 3, 6 ve 12 aylık yeni tahminleri 42,00, 44,00, 46,70 ve 50,80 TL oldu.

Bankanın ağustos ayındaki tahminleri 1 aylık için 41,70, 3 aylık için 43,60, 6 aylık için 45,90, 12 aylık için 50,25 olarak belirlenmişti.

ING Global'a göre, carry trader'lar Türk Lirası'na olan ilgilerini bir ay daha sürdürecek.

ING, Merkez Bankası'nın (TCMB) makro ihtiyati çerçevesinde herhangi bir değişiklik sinyali vermediğine işaret ederek, enflasyon görünümüne bağlı olarak faiz indirimlerine devam edeceğini öngördü.

Politika faizine ilişkin öngörüler

Yıl sonunda politika faizinin 250 baz puanlık indirimlerin sürdürülmesi halinde yüzde 35,5'e, indirimlerin 200 baz puana düşmesi durumunda ise yüzde 36,5'e gerileyeceği tahmin eden banka, değerlendirmesine şöyle devam etti:

Dolarizasyon ve rezervlere ilişkin değerlendirmeler ile önümüzdeki dönemde mahkeme duruşmaları etrafında potansiyel piyasa oynaklığı da dikkate alınan konular arasında yer alıyor.

TCMB, liranın reel değer kazanımını "sıkı para politikasının doğal bir sonucu" olarak görürken, bunun para birimine olan talebi artırdığını belirtiyor. Bankaya göre, kısa vadede, yani aydan aya veya çeyrekten çeyreğe tutarlı bir değerlenme gözlemlenmeyebilse de, lira uzun bir dönemde kümülatif reel değerlenme yaşayacaktır."