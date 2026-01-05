ING'den enflasyon sonrası değerlendirme: TCMB için iki olası faiz indirimi senaryosu...

ING Global, bugün açıklanan enflasyon verilerinin ardından Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini yayımladı.

Raporda, Türk lirasında reel değerlenme sürecinin sürmesinin beklendiği, kur gelişmelerinin dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceği öngörüldü.

Analizde ayrıca asgari ücret artışının enflasyon üzerindeki etkisi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) olası faiz adımlarına ilişkin senaryolara yer verildi.

Kurumun değerlendirmesinde, 2026 yılı boyunca döviz kuru hareketlerinin enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağı ve Türk lirasının kademeli reel değer kazancını sürdüreceği belirtildi.

2026 için enflasyon beklentisi

Asgari ücret artışının yıl genelinde enflasyona etkisinin 2,2 ila 3,2 puan aralığında olacağı tahmin edilirken, 2026 yılı enflasyon beklentisi yüzde 22 olarak açıklandı. Bununla birlikte, bu tahmine yönelik risklerin belirgin şekilde yukarı yönlü olduğuna dikkat çekildi.

Aralık ayı enflasyon verilerinin TCMB'yi bu ay 150 baz puanlık bir faiz indirimi konusunda cesaretlendirebileceği vurgulanan raporda, "Ancak, bankanın süregelen enflasyon risklerini de dikkate alarak 100 baz puanla daha ihtiyatlı bir faiz indirimi kararı alması da mümkün" ifadeleri kullanıldı.