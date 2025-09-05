ING'den TCMB yorumu! Daha ılımlı faiz indirimi bekleniyor

ING Global, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indiriminin daha ılımlı gerçekleşebileceğini açıkladı.

Banka, Ağustos enflasyonunun beklentileri aşması ve siyasi gelişmelerin para politikası kararlarını karmaşıklaştırdığına dikkat çekerek, piyasa oynaklığını sınırlama hedefinin de enflasyon kadar kritik olduğunun altını çizdi. Değerlendirmede, "TCMB'nin karar alma sürecini karmaşıklaştıran bu faktörler ışığında, faiz indiriminin büyüklüğünde piyasa oynaklığının kontrol altında tutulması, enflasyonla birlikte kritik bir öneme sahip olacak" ifadelerine yer verildi.

ING, temmuz ayında PPK toplantısında benimsenen 'ihtiyatlı ve esnek yaklaşım'ın bu ay da devam edeceğini belirterek, 200 baz puanlık bir indirimle politika faizinin yüzde 41'e çekileceği beklentisini paylaştı.

ING, değerlendirmesinde şu açıklamaya yer verdi:

"Temmuz PPK toplantısında, gelecekteki politika adımlarının ekonomik verilerle yönlendirileceği ve toplantı bazında değerlendirileceği vurgulanarak ihtiyatlı ve esnek bir yaklaşım benimsenmişti. Tüm bu gelişmeler, bu ay daha önce beklenenden daha az agresif bir gevşemeye işaret ediyor; bu nedenle beklentimiz TCMB'nin 200 baz puanlık bir indirimle faizi %41 seviyesine çekmesi yönünde."

Faiz indirimi beklentisinde düşüş

Kurumun küresel ekonomiye ilişkin yayımladığı Eylül tahmininde ise Türk ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 3,8 büyüdüğü tahmin edilmiş, ağustos enflasyonunun aylık yüzde 1,5 ve yıllık yüzde 32,3 olduğu öngörülmüştü. Raporda Eylül toplantısında 300 baz puanlık faiz indirimi beklentisi de dile getirilmişti.