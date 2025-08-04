ING’den Türkiye için yeni rapor! Yıl sonu enflasyon tahminini paylaştılar

Uluslararası finans kuruluşu ING, Türkiye’de yıllık enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar yüzde 30’un altına düşmesini beklediğini açıkladı. Banka, temmuz ayında açıklanan enflasyon verilerinin, hükümetin fiyat ayarlamaları ve otomatik vergi düzenlemelerinin etkilerini yansıttığını vurguladı.

ING’nin bugün yayımladığı analiz notunda, "Temmuz ayı enflasyon göstergeleri, hükümet tarafından dayatılan fiyat artışlarının ve otomatik vergi ayarlamalarının etkilerini içeriyor. Ancak bu etkilerin kısa ömürlü olması ve temel enflasyon eğiliminin önümüzdeki dönemde düşmeye devam etmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Kurumsal değerlendirmede ayrıca, yılın kalanında döviz kurları, ücretler, regüle fiyatlar ve emtia piyasalarında önemli bir bozulma yaşanmaması durumunda, yıllık enflasyonun gerilemeye devam edeceği belirtildi.

Enflasyon görünümündeki bu iyileşme beklentisine paralel olarak banka, yıl sonu politika faiz tahminini ise yüzde 35 seviyesinde sürdürdü.