ING'den Türkiye'ye ilişkin yeni tahminler: Enflasyon, faiz ve büyüme öngörülerini açıkladılar!

ING Global, küresel ekonomiye ilişkin yayınladığı Eylül tahmininde Türkiye'ye ilişkin verilere ve bunlara yönelik beklentilerine de yer verdi.

Enflasyon faiz ve büyüme beklentilerine yer verilen raporda, Türk ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 3,8 büyüdüğünü tahmin edildi.

Raporda, TCMB'den Eylül'de 300 baz puan faiz indirimi beklentisi yer alırken, ağustos ayında enflasyonun aylık yüzde 1,5 ve yıllık yüzde 32,3 olduğu öngörüldü.

ING'den Muhammet Mercan imzası ile yayınlanan raporda, "Eylül ayının ilk haftası, önemli veri açıklamaları ve 2026-28 Orta Vadeli Plan'ın (OVP) açıklanması ile piyasalar için oldukça önemli" denildi.

Büyüme beklentilerine ilişkin ise "OVP 2026 yılı politika görünümüne ışık tutarken, ikinci çeyrek GSYH'nin baz etkisiyle birinci çeyreğe kıyasla ivmelenerek yıllık yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Ancak, Mart ayındaki dalgalanmanın ardından finansal koşullardaki sıkılaşma nedeniyle ardışık büyüme ivme kaybedecektir" ifadeleri yer aldı.

Enflasyon ve faiz tahminleri

Raporda enflasyon ve faiz indirimi beklentilerine ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"Ağustos ayı enflasyonunun aylık yüzde 1,5 ile konsensüsün altında kaldığını ve yıllık enflasyonun bir ay önceki yüzde 33,5 seviyesinden yüzde 32,2'ye gerilediğini görüyoruz. Bu çerçevede, Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında faizleri 300 baz puan daha indirmesini bekliyoruz" dedi.

GSYH verisi 1 Eylül'de saat 10.00'da açıklanacak. 3 Eylül Çarşamba günü ise Ağustos ayı TÜFE verisi gelecek.