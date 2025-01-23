İngiliz bankacılık devi Barclays'ın baş araştırmacısından Türkiye değerlendirmesi

Barclays Ekonomik Araştırma Bölümü Başkanı Christian Keller, Davos Zirvesi'nde Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye için yeni fırsatlar olabilir

CNBC-e'ye konuşan Keller Türkiye'de enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini belirterek, enflasyon oranının daha da düşeceğini söyledi. Yatırımcılarla da görüştüğünü belirten Keller, "Dış tarafta Trump'ın atacağı bazı adımlar Türkiye için pozitif olabilir. İran'la çatışma negatif olabilir. Her zaman olduğu gibi komplike bir bölge ama yine de fırsatlar olabilir." dedi.

Türkiye'yle ilgili hangi sorular geliyor?

Türkiye ile ilgili gelen soruların enflasyonun ne zaman düzeleceğine ve faizin indirim sürecinin devam edip etmeyeceğine yönelik olduğunu belirten Keller, ABD'deki yeni süreçten bazı ekonomilerin abantajlı çıkacağını söyledi. Batılı yatırımcıların özellikle gelişen piyasalara ilgisinin arttığını belirtti.

Euro/dolar paritesinde beklentiler

Euro/dolar paritesine ilişkin de konuşan Keller, "Euro/dolar paritesi tekrar toparlanabilir. Geçmişte enerji krizi, Ukrayna gibi meseleler olmadan önceye kıyasla paritenin altında değil. Avrupa'da biraz daha belirginlik olursa euro/dolar tekrar güçlü gidebilir. Bizim beklentimiz 1,10 civarı. Ama yine de çok volatil ortamda öngörmek güç" diye konuştu.

FED indirime gidecek mi?

Avrupa'nın Trump’ı daha zayıf bir halde karşıladığına dikkat çeken Keller, “Bence Avrupa, Trump’a hazır ama ekonomi durağan halde olduğu için yine de nispeten zayıf durumda. Belki FED bir kez daha faiz düşürebilir ya da hiç düşürmeyebilir. Avrupa Merkez Bankası da düşürebilir. Dolayısıyla faiz oranları arasındaki fark büyüyebilir” dedi.