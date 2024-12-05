İngiliz şirketlerinin ücret artışı beklentileri geriledi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) İngiliz firmalarının 2024 yılı için ücret artışı beklentisi, Kasım ayında bir miktar düşerek yüzde 4 seviyesine gerilediğini açıkladı. Anketteki veriler, üç aylık hareketli ortalamalar bazında yüzde 0,1 puanlık bir düşüşü işaret ederken, bu oran son dönem ortalamalarına yakın bir seviyede gerçekleşti.

Enflasyon ve faiz politikaları üzerinde etkili olabilir

BoE, ücret artış oranlarını yakından izleyerek İngiliz ekonomisindeki enflasyon baskısını ölçmeye çalışıyor. Banka, faiz oranlarını düşürme kararlarını değerlendirirken ücret artışındaki bu tür değişimleri kritik bir gösterge olarak kullanıyor.

Bu durum, BoE'nin para politikalarını yönlendirme sürecinde önemli bir rol oynayabilir. Bankanın, ücret artış beklentilerindeki yavaşlamayı ekonomideki enflasyon baskısının hafiflemesi olarak yorumlayıp yorumlamayacağı ise merak konusu.