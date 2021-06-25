İngiliz SPG Holdings'ten Ödeal'a 28,7 milyon TL yatırım

İngiliz SPG Holdings, toplam hisselerin yüzde 9,9'una sahip olmak için Ödeal'a 28,7 milyon TL yatırım yaptı. Bu yatırımdan sonra Ödeal'ın değeri 290 milyon TL’ye ulaştı. Ödeal tarafından yapılan açıklamada, yatırımın yeni fonların, Ödeal'ın devam eden organik büyümesini desteklemek ve Ödeal’ın üçüncü fazı olarak tanımlanan “Ödeal API” için kullanılacağı belirtildi. Ödeal, kurucusu Fevzi Güngör’ün Genel Müdürlüğü’nde büyüme yolculuğuna devam edeceği ifade edildi.

Yüzde 274’lük büyüme

Açıklamada verilen bilgiye göre Ödeal, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre üye işyeri sayısını yüzde 24 artırarak, 60 bin üye işyerine çıkardı. Ayrıca, işlem sayısını yüzde 274 ve işlem hacmini yüzde 124 artırdı. Ödeal’ın toplam üye işyeri sayısının yüzde 79’unu bireysel girişimciler ve şahıs şirketleri; geri kalan yüzde 21’lik kısmını ise limited şirketler ve kooperatiflerle, dernekler oluşturuyor.

"Ülkemiz, hak ettiği oranda yabancı sermaye yatırımı alamıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ödeal Kurucu Genel Müdürü Fevzi Güngör, yabancı sermaye yatırımlarının üstlendiği hayati öneme dikkat çekerek, “Türk firmalarına ve Türk ekonomisine yönelik yabancı sermaye yatırımları artıyor ve bu yılın sonuna kadar, özellikle hacim olarak önemli artışlar bekliyoruz ama hala ülke olarak hak ettiğimiz oranda yabancı sermaye yatırımı alamadığımız da bir gerçek.” dedi.

Ödeal olarak 7 yıl önce, Cepte POS ile sektöre girdiklerini anımsatan Güngör, "Bu süre zarfında ulaştığımız 60 bini aşan üye işyeri sayımız ne kadar doğru bir öngörüde bulunduğumuzu gösteriyor. Bu bizi ayrıca gururlandırıyor. Elbette bu gelişme yabancı yatırımcıların da ilgisini çekti. “SPG Holdings” gibi bizim alanımıza yatırımlar konusunda deneyimli bir kurumdan yatırım almak bizim için ayrıca önemliydi. İlerleyen dönemde SPG Holdings'in ek yatırımları olacaktır ve global diğer yatırımcıların da ilgisini çekeceğimizi düşünüyorum. Yeni fonlar, devam eden organik büyümemizi desteklemek ve üçüncü fazımız olarak tanımladığımız, reyonda ödemeyi sağlayarak mağazalardaki kasa kuyruklarını ortadan kaldıran Ödeal API için kullanmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.