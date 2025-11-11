İngilizlerden gelir vergisi isyanı: İstifa etsin

İngiltere’de yapılan City AM/Freshwater Strategy anketine göre, seçmenlerin üçte ikisi, Maliye Bakanı Rachel Reeves’in gelir vergisini artırması durumunda görevinden ayrılmasını istiyor.

Reeves, iki hafta içinde açıklanacak bütçede yüz milyarlarca sterlinlik yeni vergi gelirine ihtiyaç duyulabileceğini ima ederek, manifesto sözlerini bozabileceği sinyalini verdi.

Labour Partisi’nin 2024 seçim manifestosunda “çalışan kesime vergi artışı yok” denilmişti; ancak ekonomik tablo değişince Reeves, bu taahhüdün “ekonomik gerçeklerle” çeliştiğini belirtti.

Reeves: Ekonomik tablo beklediğimizden daha kötü

Reeves, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Ülke ekonomisini devraldığımızda tablo beklediğimizden çok daha kötüydü. Kamu finansmanında kara delik oluştu” dedi.

Yeni bütçede gelir vergisinin 2 peni artırılması, buna karşılık 50 bin sterlin altı gelirler için ulusal sigorta kesintisinin azaltılması gündemde.

Bu değişiklikle 75 bin sterlin kazananlar yıllık 495 sterlin, 125 bin sterlin kazananlar ise 1745 sterlin daha fazla vergi ödeyecek.

Seçmenlerin yarısı hükümeti sorumlu tutuyor

Ankete göre, halkın yüzde 46’sı olası gelir vergisi artışlarından doğrudan Labour hükümetini sorumlu tutuyor. Yüzde 57’si ise “harcamalar artsa bile vergi değil, kesinti istiyoruz” diyor.

Ekonomistler ise, düşük büyüme ve yüksek borç faizleri nedeniyle vergi artışının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.