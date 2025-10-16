İngiltere bütçesinde yeni dönem: Zenginlere daha yüksek vergi geliyor

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, kasım ayında açıklanacak yeni bütçede ülkenin en zengin kesimlerine yönelik vergi artışlarının yer alacağını açıkladı.

Washington’da düzenlenen IMF yıllık toplantıları sırasında The Guardian gazetesine konuşan Reeves, “Kemer sıkma politikalarına dönüş olmayacak” diyerek mali disiplinden taviz vermeden gelir adaletine odaklanacaklarını söyledi.

“Bu hikayenin bir parçası olacak”

Zenginlere yönelik yeni vergilerin bütçe paketinde yer alıp almayacağı sorusuna yanıt veren Reeves, “Bu hikayenin bir parçası olacak” ifadesini kullandı. Maliye Bakanı, kamu maliyesini dengeye kavuşturmanın bir öncelik olduğunu vurguladı.

“Korkutma işe yaramadı”

Reeves, geçtiğimiz yıl uygulamaya konan özel sermaye vergisi, yerleşik olmayanlara yönelik düzenlemeler ve özel okul ücretlerine KDV uygulamasına atıfta bulunarak şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen yıl bu adımları attığımızda çok fazla sızlanma olmuştu. İnsanların ayrılacağı söylendi ama bu korkutma işe yaramadı. Burası harika bir ülke ve insanlar burada yaşamak istiyor."

Servet vergisi gündemde yok, alternatifler masada

Reeves daha önce yeni bir “servet vergisi” planını reddetmişti. Ancak vergi sisteminde değişiklik isteyen kampanyacılar, sermaye kazancı vergisi oranının yükseltilmesi, kira gelirine ulusal sigorta uygulanması ve yüksek değerli konutlara daha yüksek belediye vergisi dilimleri getirilmesi gibi alternatifleri gündeme taşıdı.

Hükümet yeni kaynak arayışına girmişti

Bağımsız Bütçe Sorumluluğu Ofisi (OBR)’nin İngiltere’nin büyüme tahminlerini aşağı çekmesinin ardından hükümet, bütçe açığını azaltmak amacıyla yeni gelir kaynaklarını değerlendirmeye başladı. Reeves’in 26 Kasım’da açıklayacağı bütçede bu kapsamda vergi artışlarına yer vermesi bekleniyor.